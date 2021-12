YouTube : comment afficher de nouveau le compteur des dislikes ?

Une nouvelle extension de navigateur permet d’afficher à nouveau le compteur des dislikes (pouces rouges) sur les vidéos YouTube.

Google a annoncé le mois dernier que YouTube supprimerait le compteur des dislikes sur les vidéos, un changement qui a déjà pris effet et a été très controversé parmi les utilisateurs. Selon la plateforme, l’objectif est de lutter contre le harcèlement de masse et les « attaques de dislikes » qui impactent trop lourdement les petites chaînes et les nouveaux créateurs de contenus. Cependant, pour ceux qui veulent garder le compteur des pouces rouges de YouTube sur la plateforme, une extension de navigateur rend cela possible, du moins pour le moment.

La nouvelle extension de navigateur simplement intitulée « Return YouTube Dislike » permet aux utilisateurs de Chrome, Edge, Firefox et même iOS de restaurer le nombre de dislikes YouTube dans leur expérience de visionnage de vidéos. L’extension a recueilli des milliers de critiques positives de la part des utilisateurs depuis sa sortie.

Lorsqu’elle est installée et active, l’extension modifie automatiquement le site YouTube pour afficher un nombre de pouces rouges comme auparavant. Mieux encore, elle affiche également des nombres exacts au lieu du « 10k » général lorsque vous survolez la section J’aime/Je n’aime pas.

Pour ramener le nombre de dislikes aux vidéos YouTube, rendez-vous sur la page « Return YouTube Dislike » sur le Chrome Web Store ou le référentiel de modules complémentaires Mozilla, selon le navigateur. Une fois sur la page de liste, cliquez sur le bouton « Ajouter à Chrome » ou « Ajouter à Firefox », et le compteur sera visible la prochaine fois qu’une page de vidéo YouTube est ouverte sur ce navigateur. Contrairement à la plupart des autres extensions et modules complémentaires, celui-ci ne nécessite même pas de redémarrage, ce qui signifie qu’une fois installé, les utilisateurs peuvent immédiatement ouvrir une vidéo YouTube, et le nombre de pouces rouges sera visible au premier plan.