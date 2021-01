Apple purge 46000 applications de son App Store chinois

Apple a fait un nouveau nettoyage sur son App Store en Chine, avec le retrait de 49 000 applications, dont 39 000 jeux.

À partir du début de cette année, Apple a commencé à supprimer des applications de son app store local à la demande du gouvernement chinois. Les applications payantes, ou celles avec des achats intégrés, doivent être sous licence avec un ISBN émis en Chine. Apple a averti les développeurs que les applications sans licence seraient supprimées. Pour respecter la date limite, Cupertino a procédé à sa plus grande purge à ce jour le dernier jour de 2020.

Apple a supprimé plus de 46 000 applications de son app store chinois jeudi, marquant la plus grande purge en une journée jamais réalisée. Les jeux constituaient la grande majorité des suppressions, avec quelque 39 000 titres retirés. Des exemples notables incluent Assassin’s Creed Identity d’Ubisoft et NBA 2K20. La société de recherche Qimai a déclaré que seuls 74 des 1500 meilleurs jeux en Chine restent dans l’App Store.

Reuters note que les suppressions interviennent après que les régulateurs chinois ont commencé à sévir contre les logiciels mobiles sans licence. En Chine, les applications payantes doivent avoir un numéro ISBN (International Standard Book Number) délivré par le gouvernement chinois. La délivrance des ISBN par le pays est très stricte, en partie en raison des lois de censure. Par exemple, tout ce qui fait référence à Winnie l’Ourson a été interdit lorsque des mèmes viraux ont comparé moqueusement le «petit ours idiot» au président Xi Jinping.

La règle ISBN ne s’applique cependant pas aux jeux gratuits. Plusieurs jeux F2P restent dans la boutique, notamment Call of Duty: Mobile, Honor of Kings et Game for Peace, la version chinoise de PUBG. Apple a commencé à mettre en garde contre les retraits en février et plusieurs développeurs auraient opté pour un modèle gratuit pour éviter de passer par le processus de demande ISBN.

La purge du 30 décembre était la deuxième de l’année 2020. Apple a supprimé près de 30 000 applications au cours de l’été, dont la plupart étaient également des jeux. Apple n’a pas commenté la situation et on ne sait pas comment les suppressions massives affecteront sa prise de 30%, mais nous pouvons nous lancer dans des spéculations éclairées.

La plupart des près de 75 000 applications supprimées étaient probablement des ordures qui avaient rapporté tout l’argent qu’elles allaient gagner. Comme nous l’avons vu avec tant d’autres marchés numériques, comme Steam et d’autres, les développeurs de nuit inondent le magasin d’applications sans valeur pour gagner rapidement de l’argent. De plus, en juillet, les analystes de Niko Partners ont déclaré que 97 des 100 jeux les plus rentables de l’App Store avaient des ISBN légaux. Donc, tout impact sera probablement minime pour Apple.