Vikings : regarder la saison 6 en streaming VF

Comment regarder en streaming la saison 6 de la série Vikings sur internet ? Voici la réponse.

Vikings est une série télévisée canado-irlandaise créée par Michael Hirst, diffusée simultanément entre le 3 mars 2013 et le 30 décembre 2020 sur les chaînes History au Canada et History aux États-Unis. En France, la série est diffusée depuis le 10 juin 2013 sur Canal+. Et depuis le 1er février 2020, les cinq premières saisons sont disponibles en VOD sur Netflix et Amazon Prime Video.

La série suit les exploits d’un groupe de Vikings mené par Ragnar Lothbrok, l’un des vikings les plus populaires de son époque et au destin semi-légendaire, sont narrés par la série. Ragnar serait d’origine norvégienne et suédoise, selon les sources. Il est supposé avoir unifié les clans vikings en un royaume aux frontières indéterminées à la fin du VIIIe siècle (le roi Ecbert mentionne avoir vécu à la cour du roi Charlemagne, sacré empereur en l’an 800). Mais il est surtout connu pour avoir été le promoteur des tout premiers raids vikings en terres chrétiennes, qu’elles soient saxonnes, franques ou celtiques.

Simple fermier, homme lige du jarl Haraldson, il se rebelle contre les choix stratégiques de son suzerain. Au lieu d’attaquer les païens slaves et baltes de la Baltique, il décide de se lancer dans l’attaque des riches terres de l’Ouest, là où les monastères regorgent de trésors qui n’attendent que d’être pillés par des guerriers ambitieux.

Clandestinement, Ragnar va monter sa propre expédition et sa réussite changera le destin des Vikings comme celui des royaumes chrétiens du sud, que le simple nom de « Vikings » terrorisera pendant plus de deux siècles.

Après des longs mois d’attente, les ultimes épisodes de la série Vikings, qui en est à sa 6eme saison, sont enfin disponibles. Cette fois-ci, la guerre est déclarée entre les frères ennemis afin de régner sur la Norvège. Alors que Björn a du mal à assumer la succession de son père, il est malgré tout prêt à tout pour défendre son territoire. Ivar, de son côté, a soif de vengeance et ne compte pas céder le trône aussi facilement…

Regarder la saison 6 de Vikings en streaming VF

Les abonnés de Canal+ peuvent retrouver l’intégralité de la série sur le service à la demande de la chaîne cryptée. L’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».