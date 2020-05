Microsoft s’apprête à déployer une fonction de saisie prédictive dans Outlook

La version Web du service de massagerie Outlook de Microsoft obtient une fonctionnalité de prédiction de texte.

Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité de prédiction de texte pour Outlook similaire à Smart Compose de Gmail. Les prédictions de texte permettront à Outlook.com et Outlook sur le Web d’écrire des e-mails pour les personnes utilisant une technologie prédictive qui propose des suggestions pendant que vous tapez. Un document de support révèle que les utilisateurs d’Outlook seront en mesure d’accepter des suggestions avec un onglet ou une flèche vers la droite sur un clavier, ou tout simplement continuer à taper pour les ignorer.

Microsoft prévoit actuellement de le déployer plus tard ce mois-ci, et l’option est marquée comme «en développement» sur la feuille de route des fonctionnalités Microsoft 365 de l’entreprise. Microsoft travaille également sur une fonctionnalité «envoyer plus tard» pour Outlook sur le Web qui permettra aux utilisateurs de planifier quand envoyer un e-mail.

« Outlook se basera sur l’intelligence artificielle pour comprendre le contexte, afin de suggérer les phrases correctes », explique Microsoft.

Cela est particulièrement utile si vous vous réveillez d’un sommeil profond à 5 heures du matin et que vous vous souvenez que vous devez envoyer un e-mail à votre patron, mais que vous ne voulez pas donner l’impression que vous envoyez avec impatience des e-mails tôt le matin. Microsoft indique que la fonctionnalité d’envoi ultérieur devrait arriver avant la fin du mois de juin et que les prédictions de texte apparaîtront en mai.

Microsoft précise que cette fonctionnalité pourra également être désactivée en accédant à Paramètres> Afficher tous les paramètres Outlook> Courrier> Composer et répondre> Prédictions de texte, et décochez la case Suggérer des mots ou des phrases lors de la frappe.