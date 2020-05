Twitch Roulette vous aide à trouver les plus petits streamers

Twitch Roulette, un site qui reprend le principe de Chatroulette, envoie les spectateurs vers des chaînes Twitch aléatoires.

Un groupe relativement restreint de superstars dominent l’audience et l’argent sur Twitch, mais la plateforme demeure un endroit où la plupart des streamers sont à la recherche de téléspectateurs. Twitch Roulette, repérée pour la première fois par The Next Web, est donc une nouvelle façon de regarder les gens sur Twitch. Il est facile de trouver les streamers à la recherche des 50 abonnés nécessaires pour devenir affilié Twitch.

Reprenant le concept de Chatroulette, dont la particularité est de mettre des internautes en relation de manière aléatoire, le site envoie les spectateurs vers des chaînes aléatoires de la plateforme de gaming. En liant son compte Twitch à Twitch Roulette, il est ensuite possible de discuter dans le tchat, et éventuellement de suivre la chaîne si le contenu plaît.

Toutes les chaînes qui sont présentées n’ont aucun spectateur. S’il est possible de définir sa recherche en fonction d’un jeu en particulier, il n’est cependant pas possible de choisir une langue, ce qui fait que l’on se retrouve assez souvent sur des chaînes russophones ou anglophones.

Cliquez simplement sur le bouton «Spin the wheel» (« Faites tourner la roue ») et Twitch Roulette fera son travail.

Bien que les streamers les plus populaires puissent diffuser des contenus carrés et avec du budget, Twitch a toujours été un excellent endroit pour regarder les gens qui débutent, car ils sont en mesure de prêter plus d’attention aux visiteurs et de dialoguer plus facilement avec leur public. L’une des raisons pour lesquelles de nombreux internautes regardent Twitch si souvent, c’est qu’on peut avoir l’impression de passer du temps avec un ami que vous n’avez jamais rencontré.