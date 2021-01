Cobra Kai : regarder la saison 3 en streaming VF

Comment regarder en streaming la saison 3 de la série Cobra Kai sur internet ? Voici la réponse.

Cobra Kai est une série américaine créée par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald. L’histoire se déroule trente-quatre ans après le film Karaté Kid, sorti en 1984, et premier volet de la série de films du même nom. Les acteurs principaux du film originel, Ralph Macchio et William Zabka, sont de retour dans leurs rôles respectifs, à savoir Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.

Dans la série, qui se passe donc trente-quatre ans après la défaite de Johnny Lawrence au tournoi All-Valley Karate de 1984, on voit ce dernier qui a désormais la cinquantaine et est à la dérive. Il vit désormais dans le quartier de Reseda, bien loin du luxe d’Encino où il vivait avec son beau-père tyrannique, Sid Weinberg. Johnny a eu un fils, Robbie, avec Shannon Keene. Mais il les a tous les deux abandonnés le jour de la naissance, qui coïncide avec celui de la mort de sa mère, Laura.

Après avoir perdu son emploi, Johnny va tenter de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai. Ce faisant, il ravive sa rivalité avec Daniel LaRusso, qui de son côté a réussi dans les affaires, mais lutte pour maintenir l’équilibre dans sa vie en l’absence des conseils de son mentor, M. Miyagi. Daniel est marié à Amanda avec laquelle il a deux enfants : Samantha et Anthony.

Les deux hommes font face aux démons du passé et aux frustrations du présent de la seule façon qu’ils connaissent : le karaté.

La première saison a été diffusée pour la première fois le 2 mai 2018 sur le service YouTube Red. La seconde saison est diffusée en avril 2019 sur Youtube Premium. En juin 2020, Netflix acquiert les droits de la série et annonce une saison 3 qui sera diffusé le 1er janvier 2021.

En octobre 2020, fort de son succès sur la plateforme la série est renouvelée pour une saison 4 bien avant la diffusion de la saison 3.

Regarder la saison 3 de Cobra Kai en streaming VF

Netflix a décidé d’avancer la sortie du troisième chapitre de la série à ce début d’année 2021. Prévue originellement pour le 8 janvier prochain, la suite des aventures de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso sera à suivre dès aujourd’hui, Jour de l’An.

Si vous n’êtes pas abonné à la plateforme, l’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».