Netflix : les nouveautés séries et films de Janvier 2021

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de Janvier 2021.

C’est une nouvelle année qui arrive et Netflix a une nouvelle liste de titres à venir sur la plateforme pour votre plus grand plaisir. Pour fêter l’arrivée de 2021, le service mise sur quelques créations originales, la licence de diffusion de quelques classiques comme Mulholland Drive et l’arrivée de l’intégrale de séries cultes des années 1990 et 2000.

Parmi les nouveautés côté créations originales, on peut noter l’arrivée de Lupin, Le Tigre blanc, Cobra Kai, Pieces of a Woman ou bien encore Désenchantée. En ce qui concerne les classiques, l’iconique Mulholland Drive de David Fincher va faire son entrée sur la plateforme. Si vous préférez les séries cultes venues des années 1990 et 2000, sachez que Netflix a prévu des séries comme Dawson ou 24 heures chrono pour le mois à venir.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en janvier figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

Pacific Rim : Uprising (le 1er janvier)

Casper (le 1er janvier)

Sammy 2 (le 1er janvier)

Full Out 2 : You got this (le 1er janvier)

What happened to Mr Cha ? (le 1er janvier)

Mulholland Drive (le 1er janvier)

Elephant Man (le 1er janvier)

Delicatessen (le 1er janvier)

Ne le dis à personne (le 1er janvier)

Jeux d’enfants (le 1er janvier)

La Cité de la Peur (le 1er janvier)

Nelly et Mr. Arnaud (le 1er janvier)

Les Choses de la vie (le 1er janvier)

César et Rosalie (le 1er janvier)

Vincent, François, Paul et les autres (le 1er janvier)

Max et les ferrailleurs (le 1er janvier)

Pitch Perfect 3 (le 2 janvier)

Girls trip (le 2 janvier)

Proud Mary (le 2 janvier)

Alphast Burning (le 2 janvier)

Le Porc : une passion coréenne (le 4 janvier)

Tony Parker : The Final Shot (le 6 janvier)

Pieces of a woman (le 7 janvier)

Stuck apart (le 8 janvier)

Azizler (le 8 janvier)

Spider-man : Homecoming (le 8 janvier)

Insidious : la dernière clé (le 9 janvier)

Crack : cocaïne, corruption et conspiration (le 11 janvier)

Papa, c’est toi ? (le 15 janvier)

Zone hostile (le 15 janvier)

Les Heures sombres (le 15 janvier)

Le Tigre blanc (le 22 janvier)

Les Coming Out (le 22 janvier)

Penguin Bloom (le 27 janvier)

June & Kopi (le 28 janvier)

‘Ohana ou le Trésor Caché (le 29 janvier)

We Are, The Brooklyn Saints (le 29 janvier)

The Dig (le 29 janvier)

Séries & Emissions :

24H Chrono, l’intégrale de la série (le 1er janvier)

Ma maison rêvée, saison 2 (le 1er janvier)

Izombie, saison 5 (le 1er janvier)

My Hero Academia, saison 2 (le 1er janvier)

The Minimalists : Less is now (le 1er janvier)

Monarca, saison 2 (le 1er janvier)

Le Guide Headspace de la méditation, saison 1 (le 1er janvier)

Power Rangers Beast Morphers, saison 2 (le 1er janvier)

Family Guy, saison 12 à 18 (le 1er janvier)

Cobra Kai, saison 3 (le 1er janvier)

L’histoire des gros mots, saison 1 (le 5 janvier)

Gabby et la maison magique, saison 1 (le 5 janvier)

Survivre à la mort, saison 1 (le 6 janvier)

Lupin, première partie (le 8 janvier)

Idhun, partie 2 (le 8 janvier)

Inside the world’s toughest prisons, saison 5 (le 8 janvier)

Bheem Bam Boum le festival des cerfs volants, saison 1 (le 8 janvier)

Fran Lebowitz : Si c’était une ville…, mini-série (le 8 janvier)

Le traqueur de la nuit : chasse à l’homme en Californie, mini-série (le 13 janvier)

Désenchantée, saison 3 (le 15 janvier)

Dawson, l’intégrale (le 15 janvier)

DC Legends of Tomorrow, saison 5 (le 15 janvier)

L’Empire du Bling, saison 1 (le 15 janvier)

Salut Ninja, saison 4 (le 19 janvier)

Riverdale, saison 5, un épisode par semaine (le 21 janvier)

Dix pour cent, saison 4 (le 21 janvier)

Destin : La saga Winx, saison 1 (le 22 janvier)

Jurassic World : La Colo du Crétacé, saison 2 (le 22 janvier)

Snowpiercer, saison 2 (le 26 janvier)

50m2, saison 1 (le 27 janvier)

Bonding, saison 2 (date à venir)