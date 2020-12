Volkswagen présente un robot capable de charger les voitures électriques

Volkswagen a dévoilé un robot capable de charger les voitures électriques dans les parkings de manière autonome.

Alors que les véhicules électriques deviennent plus courants et plus abordables que jamais, les entreprises ont commencé à se concentrer sur des méthodes plus récentes, plus rapides et plus efficaces pour optimiser ces véhicules. Pour Volkswagen, cela signifie un nouveau prototype de robot qui peut naviguer de manière autonome et charger des véhicules électriques dans une zone de stationnement sur demande.

Le robot n’a pas encore de nom, donc Volkswagen l’appelle simplement le « robot de chargement mobile ». Il s’agit d’un grand robot en forme de tour avec deux yeux de style chibi sur son écran orienté vers l’avant. Le robot est conçu pour être utilisé dans des «zones de stationnement restreintes», comme les parkings souterrains ou les parkings hors sol.

Lorsqu’il est déployé dans une telle zone, le robot se rendra vers un véhicule, ouvrira son «volet de prise de charge», puis connectera sa prise de charge. S’il y a plusieurs véhicules à recharger dans un garage donné, le robot peut se déplacer autour d’une unité de stockage d’énergie mobile.

Il connectera cet appareil à un véhicule tout en continuant à chercher dans le garage d’autres voitures qui pourraient manquer de batterie.

Pour être clair, les conducteurs devront d’abord lancer une demande de recharge à partir de leurs smartphones avant que le bot ne charge leurs véhicules. Cela peut permettre à Volkswagen de commercialiser cette technologie à l’avenir via des demandes de charge payantes, mais cela donne également aux consommateurs un moyen facile de se désinscrire s’ils préfèrent gérer eux-mêmes la charge.

Vous pouvez voir comment le bot fonctionne dans la vidéo pré-rendue ci-dessus. Nous n’avons pas de véritables images de la technologie en action, nous ne pouvons donc pas dire avec certitude à quel point Volkswagen est loin de réaliser sa vision, mais l’idée est intéressante et étonnamment pratique. L’utilisation des VE continue de croître et les bornes de recharge traditionnelles peuvent ne pas être en mesure de répondre à la demande, il s’agit donc d’une alternative intelligente.