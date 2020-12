Le Xiaomi Mi 11 annoncé avec Snapdragon 888 et un écran OLED 120Hz

Dans le cadre d’une conférence organisée en Chine, Xiaomi a présenté hier son Mi 11, le nouveau smartphone haut de gamme de la marque.

Xiaomi a annoncé son nouveau flagship pour 2021: le Mi 11. La variante chinoise du téléphone arbore un design modifié et des spécifications améliorées qui donnent un bon aperçu du type de fonctionnalités haut de gamme avec lesquelles les meilleurs téléphones Android seront livrés dans l’année à venir. Il y aura forcément des changements dans les versions européenne et mondiale du Mi 11, mais pour l’instant, il s’agit d’un aperçu de ce qui sera probablement le premier produit phare Android majeur de 2021.

Les modifications apportées au design du Mi 11 par rapport au Mi 10 semblent mineures. De l’avant, l’écran est légèrement plus grand à 6,81 pouces par rapport à l’écran de 6,67 pouces du Mi 10. Cet espace supplémentaire semble provenir du rétrécissement des lunettes de l’appareil (toujours bienvenu), tout en augmentant la hauteur et en maintenant les côtés incurvés et la caméra avant se trouve dans un poinçon percé.

Ce qui est plus excitant, c’est la résolution de 3200×1440 et la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur le nouvel écran OLED, deux fonctionnalités qui sont rapidement devenues incontournables sur les produits phares modernes, bien que bien sûr elles manquent cruellement sur les derniers iPhone. Dans une autre différence notable, le Mi 11 comportera également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

L’arrière du Mi 11 contient les changements les plus visibles, avec les capteurs photos qui ont été bougés. Le Mi 11 dispose de trois caméras arrière: un capteur principal de 108 mégapixels, un téléobjectif de cinq mégapixels et un ultra-large de 13 mégapixels. Le Mi 11 dispose également d’une charge sans fil de 50 W plus rapide (auparavant sur le Mi 10 Pro) à coupler avec sa batterie de 4600 mAh.

En passant de la batterie au reste des composants internes, le Mi 11 est alimenté par le Snapdragon 888 et offre 8 Go ou 12 Go de RAM. Le stockage commence à 128 Go ou 256 Go, ce qui est malheureusement encore généreux dans le monde des smartphones. Comme la plupart des nouveaux smartphones, le Mi 11 dispose également du Wi-Fi 6 et de la prise en charge de la 5G. Une brique de charge est notamment absente du Mi 11. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé que le Mi 11 suivrait les traces d’Apple et (apparemment) de Samsung en retirant la brique de chargement de la boîte pour des raisons environnementales et d’économie de coûts.

La version chinoise du Xiaomi Mi 11 est disponible en précommande aujourd’hui et commencera à être expédiée le 1er janvier. Le prix du modèle d’entrée de gamme 8 Go de RAM / 128 Go de stockage est indiqué à 3999,00 ¥ (environ 611 $). Les détails sur les prix et les fonctionnalités des autres versions du Mi 11 viendront à une date ultérieure.