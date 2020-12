Sweet Home : une saison 2 de prévue ?

Le drama sud-coréen Sweet Home a rencontré un franc succès sur Netflix. Si beaucoup attendent une saison 2, rien n’a été officialisé pour le moment.

Sweet Home, le dernier K-Drama de Netflix a connu un début extraordinaire. L’histoire du drama est adaptée d’une bande dessinée Web du même nom. À l’origine, elle est écrite par Kim Kan-Bi ainsi que Hwang Young-Chan. La première saison de la série est disponible sur Netflix. On y suit Cha Hyun-us, solitaire et suicidaire depuis la mort de sa famille dans un accident. Il déménage dans le nouvel appartement d’une résidence plutôt tranquille. Très vite, il remarque d’étranges situations se produisent dans son immeuble : les voisins se transmuent en monstres. Comme d’autres résidents et des citadins, il va tenter de survivre…

Etant donné que Sweet Home est arrivé il y a peu sur la plateforme, cela signifie qu’il est encore trop tôt pour que Netflix se prononce sur la suite éventuelle de la série. Pour le réalisateur, cela dépendra des avis qu’il recevra, comme il l’explique auprès du Korea Times : « J’étudie les critiques, bonnes et mauvaises, de ce projet. Je pense que je passerais à la saison suivante après avoir terminé cette étude ».

Il faudra sans doute attendre un peu avant de savoir si Sweet Home obtiendra le feu vert de Netflix pour de nouveaux épisodes, mais une chose est sûre, Lee Eung-bok sait où diriger la narration. « Quand nous écrivions, nous avons terminé l’histoire mais il y a des choses qui nous sont venues quand nous avions terminé. Si nous avons l’opportunité, nous voudrions introduire des monstres que l’on n’a pas pu mettre dans la saison 1 », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse datant du mois de décembre.