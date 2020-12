Un YouTubeur a fabriqué le grappin de Batman en un an

Un YouTubeur a réussi à fabriquer un grappin comme celui utilisé par Batman. En seulement un an, le gadget est 100% opérationnel.

Si vous avez déjà regardé un film de Batman ou joué au jeu Just Cause, vous vous êtes probablement dit « wow, utiliser un grappin serait tellement amusant ». Le YouTuber Built IRL, dont le nom est JT, le pensait aussi, et il a travaillé pour que cela se produise un an plus tard. Le résultat final est un pistolet grappin qui fonctionne à peu près de la même manière que ceux que nous avons vus dans les films et les jeux.

Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessus, ce nouveau grappin est plus impressionnant que de nombreuses tentatives précédentes. D’une part, il est autonome, l’unité entière s’adapte à son bras, y compris le mécanisme de dynamitage alimenté au CO2 qui tire le crochet à l’aide de cartouches standard, et un moteur très puissant de 10000 W qui est correctement rapide et peut le tirer complètement dans le air. (Il montre quelques tentatives historiques précédentes pour construire un tel gadget, et semble définitivement que son crochet gagnerait la course au grappin.)

Contrairement à d’autres grappins bricolés, l’engin de JT peut également le ramener sur terre. Il peut contrôler sa direction et sa vitesse avec une roue près de son pouce.

Vous pouvez également voir certaines des limites du monde réel d’un pistolet grappin, celles avec lesquelles Batman n’a jamais eu à faire face depuis qu’il s’agit d’une œuvre de fiction. L’appareil peut être difficile à contrôler, en partie parce que JT essaie d’utiliser son pouce tout en supportant tout son poids d’une seule main. Pour la plupart du temps, il l’utilise attaché à un harnais, afin que l’impact d’être tiré dans les airs peut se propager sur tout son corps au lieu d’être traîné par un seul bras.

Il s’avère également qu’enrouler un grappin autour de tout ce que vous essayez de grimper n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît dans Overwatch ou Titanfall 2. C’est particulièrement vrai quand il est tiré par quelque chose attaché à votre bras.

Malgré les inconvénients, l’appareil fonctionne toujours très bien pour quelque chose d’aussi petit, et c’est génial de voir un projet comme celui-ci se réunir. Il travaille également sur une version des tireurs Web de Spider-Man, et son succès avec le grappin me fait penser qu’il a peut-être une chance.

Si vous souhaitez voir les origines du projet, vous pouvez consulter la vidéo JT réalisée avec Hacksmith Industries en novembre 2019. Si vous souhaitez voir l’intégralité du processus de construction, vous pouvez également consulter cette playlist de vidéos détaillant l’évolution du projet.