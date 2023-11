GTA 6 est officialisé par Rockstar

Rockstar vient d’officialiser GTA 6 et révèle qu’une première bande annonce sera publiée le mois prochain.

Ce qui pourrait être le jeu le plus attendu de tous les temps, Grand Theft Auto 6, a été officialisé par Rockstar Games dès cette semaine, avec une bande-annonce officielle du jeu qui devrait arriver en décembre.

Il y a eu de nombreuses affirmations précédentes selon lesquelles une annonce officielle de GTA 6 était imminente, mais la dernière en date a été faite par Jason Schreier de Bloomberg. Le timing de l’annonce et de la bande-annonce s’inscrit dans une chronologie. Le 3 novembre marque 12 ans depuis l’annonce de GTA 5. tandis que la bande-annonce de décembre, qui apparaîtrait très probablement aux Game Awards, coïnciderait avec le 25e anniversaire de Rockstar Games.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023