Cobra Kai : la série de Youtube arrive sur Netflix

Netflix a acquis les droits de diffusion pour la série Cobra Kai de YouTube et proposera les deux premières saisons de la série plus tard cette année.

Relancer une franchise aussi appréciée que Karate Kid est presque toujours une recette pour un désastre, mais d’une certaine façon, les producteurs exécutifs Jon Hurwitz, Josh Heald et Hayden Schlossberg ont réussi le défi. La série reste fidèle à l’original avec beaucoup de retours en arrière pour les fans purs et durs tout en réussissant à introduire plusieurs nouveaux personnages sans que cela est l’air forcé. Avec un peu de chance, Netflix pourra continuer la série pour les années à venir.

Cobra Kai est la continuation de la trilogie Karate Kid des années 1980. La série reprend près de 35 ans après les événements du premier film et met en vedette une grande partie du casting original, notamment Ralph Macchio et William Zabka et Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, respectivement.

La première saison de la série Web a été incroyablement bien accueillie, obtenant un score de 100% sur Rotten Tomatoes. Le premier épisode de la première saison a amassé près de 87 millions de vues depuis sa première en mai 2018 sur YouTube.

La filiale de Google a lancé la deuxième saison en avril 2019 et a donné son feu vert pour une troisième saison. Mais ensuite, YouTube a décidé d’abandonner le format scénarisé pour concentrer ses activités sur la téléréalité. La saison 3 arrivera plus tard, certainement au début de l’année 2021. Hulu, propriété de Disney, aurait manifesté son intérêt pour récupérer le programme et le proposer à ses abonnés, mais en fin de compte, c’est le géant Netflix qui a obtenu les droits.