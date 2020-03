Doom Eternal : les configurations minimales et recommandées dévoilées

On connaît désormais les configurations minimales et recommandées pour le jeu Doom Eternal, prévu pour le 20 mars prochain.

Doom Eternal arrive à la fin de la semaine prochaine, il est donc temps pour Bethesda de révéler le type de configuration PC dont vous aurez besoin pour les paramètres minimum et recommandés du jeu.

Doom Eternal est un titre magnifique dans lequel les fréquences d’images élevées sont importantes. En tant que tel, atteindre 60 ip/s en 1080p, même avec des paramètres bas, nécessite une GTX 1060 de 6 Go, la carte la plus populaire parmi les utilisateurs de Steam, ou équivalent. Côté processeur, les spécifications minimales demandent au moins un Intel Core i5 à 3,3 GHz ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz, ce qui devrait être bon pour la plupart des joueurs. Il peut également fonctionner sur Windows 7 64 bits.

Passant aux spécifications recommandées qui permettront d’afficher du 1440p à 60 ip/s avec des paramètres de haute qualité, Doom Eternal nécessite un RTX 2060 ou équivalent. Les demandes de processeur vont jusqu’à un Intel Core i7-6700K ou mieux, ou AMD Ryzen 7 1800X ou mieux, tandis que les besoins en mémoire passent de 8 Go à 16 Go.

Comme la plupart des jeux AAA modernes, celui-ci consommera une bonne partie de votre espace disque. 50 Go, bien que ce soit moins que certaines versions récentes.

Config Min

Système : Windows 7 (x64) / Windows 10 (x64)

Processeur : Intel Core i5 à 3,3 GHz ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz

Carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 970 (4 Go) / GTX 1050 (4 Go) / GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) ou RX 470 (4 Go)

Mémoire : 8 Go de mémoire

Espace disque : 50 Go

Config High

Système : Windows 10 (x64)

Processeur : Intel Core i7 6700k ou AMD Ryzen 7 1800X

Carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 1080 (8 Go) / RTX 2060 (8 Go) / AMD Radeon RX Vega56 (8 Go)

Mémoire : 16 Go de mémoire

Espace disque : 50 Go

Enfin, rappelons que si les développeurs du jeu, id Software, avaient annoncé en juin 2019 que le jeu gérerait le ray tracing mieux que n’importe quel autre titre. Cependant, la technologie ne sera finalement pas présente au lancement. Elle arrivera plus tard via un patch.