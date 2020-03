Twitch : un streamer banni pour avoir tiré avec une arme à feu en plein live

Un streamer Call of Duty a été banni par la plateforme Twitch pour avoir utilisé une arme lors d’un live.

Sur Twitch, Riemer a affiché tout ce qui ne faut pas faire en matière de sécurité avec les armes à feu en moins de 30 secondes : ivre, doigt sur la détente, charger une balle, traiter l’arme à feu comme un jouet, manipuler l’arme à feu comme si elle était déchargée. Ce sont toutes des choses fondamentales que chaque cours sur la sécurité des armes à feu enseigne aux gens à ne pas faire.

Un streamer a été suspendu de Twitch pour avoir brandi une arme à feu lors de son live. Lejoueur de Call of Duty a également été viré de son équipe d’esports, ce qui pourrait ruiner sa carrière. L’incident s’est produit mercredi soir.

Carl Riemer, qui se fait appeler SoaRCarl sur Twitch, effectuait une stream lorsqu’il a sorti un pistolet comme accessoire pour une blague. Après avoir chargé, il a appuyé sur la détente et a tiré sur son écran.

«Je jure devant Dieu que je viens de vider le chargeur», s’est-il exclamé, réalisant sa bévue.

Heureusement, personne n’a été blessé, mais la carrière de Riemer est probablement terminée. Twitch a immédiatement suspendu son compte jeudi, et sa structure SoaR Gaming, a décidé de le virer.

« Nous ne tolérons pas les actions de Carl d’hier soir », a tweeté SoaR. « Il a été retiré de la liste SoaR Gaming avec effet immédiat. »

Twitch n’a pas commenté si le compte de Riemer sera rétabli ou non, mais une capture d’écran de l’emplacement de son compte semble indiquer qu’il est parti pour de bon.

Riemer a utilisé sa chaîne YouTube et Twitter pour s’expliquer et s’excuser. Il a reconnu être ivre au moment de l’incident. En effet une canette de bière est clairement visible dans l’extrait (vidéo ci-dessus à 0:22). Il a exprimé ses remords et regrette son acte stupide mais a accepté les conséquences.