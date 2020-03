La laitue cultivée à bord de l’ISS aussi saine que celle cultivée sur Terre

Une étude montre que la laitue cultivée à bord de l’ISS est tout aussi saine que celle cultivée sur Terre.

En 2015, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont mangé la toute première laitue cultivée dans l’espace. C’était tout un accomplissement pour l’humanité, et cela renforçait la croyance que les humains pourraient un jour vivre parmi les étoiles. Aujourd’hui, nous avons franchi une autre étape plus petite liée à cette réalisation vieille de cinq ans: les chercheurs ont conclu que la laitue cultivée dans l’espace est tout aussi nutritive que celle cultivée sur Terre.

Cela peut sembler être un développement mineur, mais cela prouve que les légumes n’ont pas nécessairement besoin d’avoir accès aux mêmes conditions qu’ils ont sur Terre pour prospérer. Même sans soleil, sol frais et autres ressources naturelles, la laitue rouge cultivée dans l’ISS avait à peu près le même niveau de nutriments que l’on peut trouver dans les produits achetés dans une épicerie locale; mais avec quelques micro-organismes supplémentaires (qui étaient parfaitement sûrs pour la consommation).

C’est une nouvelle importante pour la NASA et d’autres organisations spatiales qui espèrent envoyer un jour l’humanité sur la Lune et sur Mars. Bien sûr, en ce moment, la culture de la laitue au sein de l’ISS n’est pas critique. Bien que la nourriture fraîche soit probablement un ajout bienvenu au régime alimentaire des habitants de la station, les vols d’approvisionnement vers et depuis l’ISS se produisent assez fréquemment. En tant que tel, les habitants de l’ISS ne courront probablement pas le risque de manquer de nourriture préemballée de sitôt.

Cependant, ces repas pré-emballés pourraient s’avérer moins pratiques pour les missions plus longues et dans l’espace lointain. Comme les auteurs de cette étude (Christina Khodadad et Gioia Massa) l’ont expliqué à Newsweek, les aliments préemballés peuvent perdre leur valeur nutritive au fil du temps. La laitue fraîche (et, éventuellement, d’autres légumes) pourrait être une bouée de sauvetage dans ces situations.

Nous sommes impatients de voir cette technologie de culture des plantes spatiales évoluer au cours des prochaines années. Peut-être que les astronautes cultiveront un jour des plantes avec encore plus de valeur nutritive que celles que nous achetons ici sur Terre. Seul le temps nous le dira.