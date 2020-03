Oppo lance son nouveau flagship, le Find X2 Pro

Le constructeur chinois vient de dévoiler le Find X2 Pro, son nouveau haut de gamme, avec une charge de 65 W et un Snapdragon 865.

Le dernier flagship d’Oppo a été annoncé hier soir, le Find X2 Pro. Le Find X2 Pro est le successeur du Find X, un téléphone innovant doté d’une caméra rétractable et d’un système de reconnaissance faciale derrière l’écran. Le Find X2 n’a cependant pas d’éléments assi radicaux. Il ressemble vraiment à un téléphone Samsung. Oppo et OnePlus sont tous deux la propriété de BBK et partagent fréquemment des designs, il y a donc de fortes chances qu’une partie de la technologie apparaisse ici sur le OnePlus 8.

Le téléphone a un écran de 6,7 pouces, 3168 × 1440 120 Hz, un processeur Snapdragon 865 avec 5G. Le terminal embarque 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, une batterie de 4260 mAh, une résistance à la poussière et à l’eau IP68 et trois caméras au dos. Oppo s’est définitivement inspiré de Samsung ici. Alors que le Galaxy S20 vous fait choisir entre la pleine résolution et le 120 Hz, le Find X2 Pro vous permet de fonctionner à 120 Hz en pleine résolution. Sur le papier, c’est le meilleur écran du marché. Il y a un lecteur d’empreintes digitales intégré, qui, selon Oppo, est 10% plus grand que l’an dernier. Il n’y a pas de charge sans fil, pas de prise casque et pas de stockage extensible. Nous espérions qu’Oppo ferait mieux sur le prix que Samsung, mais à 1199 €, la fourchette se situe entre le 20+ et le S20 Ultra.

La touche de design autrefois unique semble être placée dans le matériau du dos. La version noire est une céramique polie au lieu du verre habituel.

À l’arrière se trouve ce qui semble être un très gros espace dédié à la photo, qui comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique 5x. Avec le recadrage, l’empilage d’images et d’autres manigances de l’IA, Oppo dit que le téléphone peut retirer un zoom 60X (d’une qualité d’image douteuse). Le grand-angle dispose d’un « mode ultra macro », qui est probablement similaire à l’excellente fonctionnalité macro du OnePlus 7T. Le Snapdragon 865 est capable d’enregistrement vidéo 8K, mais cela ne semble pas être activé sur le Find X2 Pro; Oppo uniquement répertorie uniquement la 4K.

La charge rapide est l’une de mes fonctionnalités préférées des smartphones modernes, et les filiales de BBK ont la meilleure solution de charge du secteur. Oppo et OnePlus dupliquent les circuits de gestion de l’alimentation du téléphone dans une très grande batterie. Lorsque le téléphone est en charge, toute la conversion d’énergie générant de la chaleur peut se produire dans le chargeur, loin de la batterie, et une batterie plus froide peut se charger plus rapidement et durera plus longtemps. Cette année, Oppo propose une solution de charge de 65 W, qui, selon la société, fait passer la batterie de 4260 mAh de 0 à 40% en 10 minutes, ce qui semble incroyable. Il peut charger complètement le téléphone en 38 minutes. Intéressant, Oppo dit qu’il est allé avec un design de batterie divisée pour aider à la vitesse de charge. Cette « batterie 4260mAh » est en fait deux cellules de 2130mAh.

Le Find X2 Pro sera disponible en mai au prix de 1 199 € hors abonnement.