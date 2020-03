Le constructeur chinois Geely prépare également son réseau de satellites

Le plus grand constructeur automobile privé en Chine, Geely, se lance dans le secteur des satellites.

Le plus grand constructeur automobile privé en Chine se lance dans le secteur des satellites. Le géant chinois de l’automobile Geely a élargi sa portée pour inclure tout, des camions aux trains à grande vitesse, aux drones avec passagers, à Volvo au cours de la dernière décennie. Mais son plus récent effort pourrait lier ces choses tous ensemble, car Geely vient d’annoncer qu’il va construire son propre réseau de satellites pour permettre ce qu’il appelle un «écosystème de mobilité tridimensionnel intelligent».

Geely a annoncé lundi soir qu’il allait ériger une installation de production de satellites et un centre de test dans la ville portuaire de Taizhou, dans la province du Zhejiang. L’installation sera capable de construire une «variété de modèles de satellites différents», dont certains peuvent être destinés à des entités non Geely.

Geely dit qu’il commencera à lancer le réseau dès la fin de cette année, mais n’a pas précisé sa taille. Reuters rapporte que la société injecte environ 326 millions de dollars dans le projet et finira par fabriquer 500 satellites par an.

Ces satellites à orbite basse prendront en charge la transmission de données à haute vitesse, la navigation précise et le cloud computing, explique Geely, et permettront des mises à jour rapides par voie hertzienne de ses véhicules, ainsi que la «livraison de contenu» aux propriétaires de l’entreprise. Il ne semble pas que Geely souhaite ouvrir les constellations de satellites que SpaceX et OneWeb construisent, et il ne semble pas que ces satellites seront utilisés pour des connexions Internet standard.

La pièce de navigation de l’équation pourrait être particulièrement utile, dit Geely, car les satellites GPS actuels ne sont précis qu’à plusieurs mètres grâce à leurs orbites hautes. Les satellites à orbite basse, selon Geely, peuvent être précis à un centimètre près. « Cette précision n’est pas seulement importante pour les voitures, elle deviendra également essentielle pour les vols sans pilote », a déclaré un représentant de la société.

Si et quand le monde commencera à se remplir de voitures autonomes, la demande de connectivité embarquée pourrait s’étendre bien au-delà de ce qu’elle est aujourd’hui. Avoir votre propre réseau satellite pour sauvegarder cette demande pourrait alors être un avantage crucial sur ses concurrents. Les analystes de Wall Street ont même questionné à plusieurs reprises au PDG de Tesla, Elon Musk, à ce sujet alors que son autre entreprise, SpaceX, commençait à développer son réseau Starlink. Cependant, Musk a déclaré à court terme qu’il ne voyait aucun avantage à installer Teslas pour pouvoir travailler avec les satellites Starlink, car le matériel requis serait trop gros pour la voiture.

« L’antenne pour cette connexion à large bande passante et à faible latence est à peu près de la taille d’une pizza moyenne, que vous pourriez mettre sur une voiture, mais je pense que c’est plus de bande passante que vous n’en auriez vraiment besoin », a-t-il déclaré en janvier. Cela dit, Musk a admis « c’est certainement quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir. »