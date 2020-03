Les meilleures sites et applications de rencontres en 2020

Regardons les choses en face, naviguer sur les sites rencontres en ligne est très différent de nos jours. Le choix est de plus en plus varié, et toutes les applications se targuent de vous faciliter la recherche de l’amour. Swiper sur Tinder? Envoyer un charme sur Meetic ? C’est un champ de mines absolu, et il est trop facile de sauter de l’un à l’autre.

Une liste infinie de célibataires en recherche active (même ceux qui ont des préférences vraiment nichées) sont accessibles sur votre trajet, et les profils sont inondés de notes Uber, de préférences alimentaires et de demandes que nous suivions ces parfaits inconnus sur Instagram (comme si nous n’allions pas vous traquer de toute façon). Non seulement cela, mais les applications elles-mêmes sont maintenant inondées d’options – un filtrage sophistiqué pour la taille, des recommandations sur vos prochaines vacances ensemble ou un CV plus fourni que pour un entretien d’embauche… Ce sont toutes les options que les applications peuvent offrir.

Pour vous aider à faire votre choix et trouver l’application qui répondra au mieux à vos attentes, nous avons donc listé les plateformes les plus intéressantes, ludiques, fun, mais aussi ciblées pour trouver votre moitié ! Vous pouvez également consulter le comparatif des meilleurs sites de rencontres

Bumble

Vous avez 24 heures pour engager la conversation : pas de pression, non ? Bumble brise la règle tacite des rencontres en ligne où nous attendons d’être approchés – la balle est officiellement dans le camp des femmes avec cette application. Cela permet clairement de faciliter les choses pour celles qui sont le plus souvent inondées de message sur ce type d’application.

Bumble donne donc la possibilité d’accepter la conversation ou non, dans un délai assez court mais qui permet de se concentrer sur vos véritables crushs. Créée par la co-fondatrice de Tinder, cette application rencontre un énorme succès, en France et dans le reste du monde.

Tinder

Ce n’est un secret pour personne que Tinder est l’une des applications les plus utilisées et les plus saturées et qu’elle a complètement changé notre façon de faire des rencontres. Si vous cherchez une multitude d’options, Tinder est l’endroit pour vous. Avertissement: 4 profils sur 5 présentent des torses nus.

Si Tinder a longtemps été un panier de crabes où il était de plus en plus difficile d’attirer l’attention des autres membres, l’arrivée de fonctionnalités premium permet de mettre son profil en avant et d’augmenter son nombre de Match. Néanmoins, considérez bien que ce n’est pas le lieu idéal pour trouver l’amour de votre vie. Tinder est plutôt réservé aux jeunes actifs qui souhaitent s’amuser avant d’entamer une histoire plus sérieuse.

Happn

Happn est une application française qui reprend peu ou prou le même concept que celui de Tinder. Si vous passez à côté d’une personne IRL, elle apparaitra sur l’application. Et Happn accumulera même le nombre de fois que vous la croiserez. Vivre dans une grande ville peut cependant causer des problèmes – pensez à l’aiguille dans une botte de foin…

L’application est gratuite mais dispose de fonctionnalités premium qui facilitent vos rencontres. Et vous permettront de sortir du lot, justement.

The Inner Cercle

Idéale pour: trouver des personnes cultivées et ambitieuses qui cherchent à se poser plus sérieusement, the Inner Cercle commence à gagner en popularité en Europe. Avec son processus super sélectif, dites adieu au glissement et bonjour à la sélection de profils plus complets qui présentent mes passe-temps, lieux préférés et vacances passées.

The Inner Cercle n’est pas uniquement destiné à trouver l’amour. Vous pourrez aussi y consolider votre réseau professionnel ou rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt que vous.

OkCupid

OkCupid est une application qui facilite aussi bien les rencontres amoureuses que les coups d’un soir. Les profils sont beaucoup plus approfondis que la plupart des sites de rencontres, et si vous répondez à une série de questions apparemment sans fin, le site vous proposera un pourcentage de correspondance raisonnable sur les profils pour vous aider à évaluer votre compatibilité.

Les changements de l’année dernière ont rendu OkCupid un peu plus semblable à Tinder, se concentrant davantage sur le glissement et l’élimination de la possibilité d’envoyer un message à un utilisateur sans avoir obtenu un match au préalable. Vous pouvez toujours envoyer un message, il n’apparaîtra tout simplement pas dans la boîte de réception du destinataire à moins que vous n’ayez matché.

OkCupid a souligné que ces changements ont permis de réduire le nombre de messages offensants reçus par les utilisateurs, ce qui n’est peut-être pas la pire des choses.

Match.com est le site de rencontres le plus connu car il est facile à rejoindre, possède un système de correspondance fiable et est utilisé par de nombreuses personnes. Le site propose également des activités individuelles pour des rencontres en personne.

Avantages: il est facile à utiliser et vous pouvez commencer gratuitement. Les profils comprennent trois sections qui vous permettent de détailler vos besoins et caractéristiques personnelles, de répondre à des questions ouvertes et de partager vos intérêts. Il existe de nombreuses façons d’interagir gratuitement (clin d’œil, aimer, favoriser). Cependant, sans accès aux messages, il est probable que vous en redemandiez.

Inconvénients : seuls les abonnés payants peuvent envoyer des messages et voir qui a consulté votre profil.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur planeteradicale.org .

Elite Rencontre

Elite Rencontre s’adresse aux cadres supérieurs qui recherchent des matchs similaires sans perdre leur temps à swiper. Faites un test de personnalité, saisissez votre profession et votre tranche de revenus pour recevoir jusqu’à sept matchs par jour. C’est un site de rencontres populaire en raison des résultats qu’il produit. Essayez-le pendant trois mois et vous serez probablement un peu submergé par les demandes de rendez-vous que vous recevrez ! Assurez-vous simplement de bien lire son code de conduite.

Avantages : Le site est facile à utiliser et Elite Rencontre affiche de bons chiffres pour sa plate-forme mondiale avec un taux de réussite solide. Bien sûr, vous pouvez choisir la quantité d’informations personnelles que vous donnez (même si plus est toujours mieux).

Inconvénients : il faut un certain temps pour répondre aux questions afin d’obtenir de bonnes informations de profil, et vous ne pouvez pas parcourir le pool de célibataires pour rechercher des correspondances par vous-même.

Meetic et Disons Demain

Meetic fait certainement partie des applications de rencontre les plus connues et les plus populaires. Avec ses excellentes statistiques en France (plusieurs millions de mariage depuis sa création) et des fonctionnalités solides et simples d’utilisation, c’est un choix sûr pour les célibataires qui souhaitent trouver l’amour.

La plateforme a même lancé Disons Demain, qui reprend le même concept mais pour les personnes de plus de 50 ans. Le site ne limite pas les correspondances aux relations romantiques. C’est aussi un endroit sûr pour rencontrer de nouveaux amis!

Avantages : La mise en route est facile et vous n’avez qu’à remplir des questions de base. Ils offrent une option de recherche gratuite et une salle de chat.

Inconvénients: pour accéder à toutes les fonctionnalités, comme l’envoi de messages, vous devez être membre payant.