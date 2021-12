Quelles sont les innovations et les nouveaux produits à énergie solaire ?

Avec le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre qui polluent de plus en plus notre planète, l’énergie solaire n’a jamais été aussi propice aux innovations et aux nouveaux produits. En effet, l’énergie solaire est souvent vue comme l’énergie du futur, l’énergie qui nous ouvrira les portes d’un monde plus respectueux de l’environnement et de notre planète.

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’innovations et de nouveaux produits directement liés à l’énergie solaire. Certains sont de véritables aubaines, d’autres peinent encore à se développer à l’échelle mondiale. Mais une chose est sûre, ces innovations sont la clé pour sortir d’un monde où les énergies les plus polluantes, comme les énergies fossiles par exemple, sont au cœur de notre système de consommation. L’énergie solaire, pour sa part, est gratuite, inépuisable et n’a aucun impact sur l’environnement.

Energie solaire : innovations et nouveaux produits

Comme l’énergie solaire est de plus en plus vue comme l’énergie de l’avenir, les innovations et les nouveaux produits la concernant ne manquent pas. Nous avons fait une sélection des innovations et des produits les plus intéressants, qui faciliteront nos vies et qui nous aideront à nous orienter vers un mode de consommation plus sain pour l’environnement vis-à-vis des différentes énergies disponibles.

Station portables électriques à panneaux solaires

Les premiers produits qui nous viennent en tête lorsque l’on parle d’innovations avec l’énergie solaire sont les stations électriques portables. Ci-dessous nous expliquerons qu’un des inconvénients de l’énergie solaire est le fait qu’elle est difficile à stocker. Les batteries électriques portables peuvent stocker cette énergie sous forme d’électricité.

On pense notamment au générateur solaire EcoFlow Delta qui offre d’innombrables possibilités. Cette batterie peut se recharger via des panneaux solaires, et vous permet de brancher jusqu’à 11 appareils en simultané. Les campeurs l’adorent, mais pas que, car elle peut aussi alimenter un aspirateur par exemple. Ainsi, elle sera aussi appréciée auprès des familles disposant d’une maison de campagne isolée ou l’électricité peut poser un problème dans certains cas.

Routes solaires

Les voitures électriques ont le vent en poupe ces derniers temps et de plus en plus de conducteurs souhaitent se convertir. C’est ainsi qu’est venu l’idée de créer des routes solaires, qui seront capables d’une part de charger les voitures qui rouleront dessus, mais aussi d’assurer le fonctionnement des feux tricolores, des panneaux lumineux, etc…

Les routes solaires sont des routes normales en goudron, recouvertes de panneaux photovoltaïques, et d’une résine qui permet aux panneaux de résister au passage des véhicules, notamment des poids lourds. Ces routes ont déjà commencé à être expérimentées en France depuis 2016.

Panneaux solaires et pluviaires

Dans les régions où le climat est plutôt variable, les panneaux solaires ne fonctionnent pas tout le temps et lorsqu’il pleut ou que le ciel se voile, leur efficacité est amoindrie. Des scientifiques Chinois ont réussi à créer des panneaux photovoltaïques qui captent d’une part l’énergie solaire, mais aussi l’énergie des gouttes d’eau qui tombent à leur surface.

Cette innovation est due au graphène, un matériau bidimensionnel. Elle permettra donc aux pays les moins ensoleillés de profiter de l’énergie solaire, même par mauvais temps. D’ailleurs, les panneaux solaires et pluviaires sont d’ores et déjà testés en Grande-Bretagne, ou il pleut un peu moins de la moitié de l’année.

Camions en parcs solaires mobiles

C’est une entreprise néerlandaise qui a lancé cette innovation pour les camions. L’idée est d’installer des panneaux solaires sur leurs toits qui leur permettrait d’économiser 2 500 euros, et 6 tonnes de CO2 par an. Ces panneaux pourraient alimenter les alternateurs des poids lourds, mais aussi les transpalettes et les hayons qui les accompagnent souvent. Il ne faut pas oublier que les poids-lourds sont extrêmement polluants pour l’environnement, ils rejettent en moyenne 130 grammes de CO2 par kilomètre. Des tests ont déjà commencé en Juin 2020, cette innovation serait une véritable aubaine pour les chauffeurs routiers.

Qu’est-ce que l’énergie solaire ?

L’énergie solaire que reçoit la Terre est immense. Tous les ans, ce sont plus d’un million de pétawatts par heure qui sont reçus sur notre planète. Pour faire plus simple, le soleil nous offre plus de 8 000 fois la consommation énergétique mondiale annuelle. Quand on sait que cette énergie est gratuite, et qu’elle est disponible partout dans le monde, on se rend vite compte que les innovations qui en découlent sont une aubaine pour toutes les espèces présentes sur Terre, l’Homme y compris.

Mais comment fonctionne l’énergie solaire ? Sous quelle forme est-elle présente et quels sont ses avantages et ses inconvénients ?

Comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement de l’énergie solaire est très simple ; le soleil envoie naturellement de la chaleur et des rayons tout au long de la journée. Avec différents types d’installations, nous arrivons maintenant à capter ces rayons et cette chaleur pour les transformer en électricité. L’installation la plus connue est le panneau photovoltaïque, qui alimente par exemple une station électrique portable ou un foyer.

Aspects négatifs de l’énergie solaire

L’énergie solaire comporte quelques aspects négatifs tout de même. Pour commencer, les installations de panneaux photovoltaïques coûtent très chères, et tous les foyers ne peuvent pas s’offrir cette reconversion pour le moment. Bien évidemment, avec le temps, le matériel nécessaire à la captation de l’énergie solaire deviendra plus accessible, ce qui permettra d’équiper les toits des maisons à moindre coût, et pourquoi pas des toits d’immeubles dans un futur proche.

L’énergie solaire pose aussi un autre problème ; il est très difficile de la stocker. Par exemple, pendant que vous êtes au travail, les panneaux de votre maison produisent de l’électricité qui, si elle n’est pas utilisée, sera perdue. Le problème, c’est que quand vous rentrez chez vous, l’électricité produite sur le moment ne sera sûrement pas suffisante pour votre consommation, il faudrait donc stocker l’électricité emmagasinée dans la journée pour la réutiliser ensuite. Heureusement, il existe aujourd’hui des moyens simples pour stocker de l’électricité à faible volume. Les stations électriques portables peuvent remédier à ce problème car vous pouvez les charger sur votre prise murale pendant la journée, pour réutiliser l’énergie stockée le soir en rentrant.

Ces aspects négatifs auront trouvé une solution dans les années à venir, et même s’ils persistent encore quelques années, ils n’enlèvent en rien les nombreux avantages que nous procure l’énergie solaire.