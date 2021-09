TikTok : une limite de temps pour les enfants de moins de 14 ans sur l’application en Chine

La société mère de TikTok, ByteDance, ajoute une limite de temps pour les enfants de moins de 14 ans sur son application vidéo en Chine.

La version chinoise de la populaire application vidéo courte TikTok, connue sous le nom de Douyin, limitera les utilisateurs de moins de 14 ans en Chine à 40 minutes par jour, a déclaré samedi la société mère ByteDance dans un article de blog.

Le mode jeunesse de l’application reste conforme aux nouvelles restrictions du gouvernement chinois sur l’accès aux jeux vidéo pour les jeunes enfants. Les adolescents de moins de 14 ans pourront accéder à Douyin entre 6h et 22h, mais ne pourront pas utiliser l’application en dehors de cette fenêtre, a déclaré la société. Les règles s’appliqueront aux «utilisateurs authentifiés par leur nom réel» de moins de 14 ans, et la société a encouragé les parents à aider leurs enfants à terminer le processus d’authentification par leur nom réel ou à activer le mode jeune lorsque l’application le leur demande.

Le gouvernement chinois s’est concentré sur la réduction du temps que les adolescents chinois passent en ligne, ce qu’il considère comme nuisible. Le mois dernier, son Administration nationale de la presse et des publications a dévoilé de nouvelles règles, qui restreignent les citoyens chinois de moins de 18 ans à jouer à des jeux en ligne uniquement les vendredis, week-ends et jours fériés, entre 20h et 21h. Les autorités ont demandé aux sociétés de jeux et aux plateformes comme Douyin d’utiliser l’identification par nom réel pour tous ses utilisateurs ; le processus exige que les utilisateurs fournissent un numéro de téléphone et une autre identification pour accéder aux jeux en ligne.

ByteDance a déclaré que le contenu disponible pour les utilisateurs en mode jeunesse comprendra désormais du matériel éducatif tel que des expériences scientifiques populaires intéressantes, des expositions dans des musées et des galeries, de beaux paysages à travers le pays, des explications sur les connaissances historiques, etc.