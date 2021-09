Menaces contre la domination du Bitcoin

Les Bitcoins restent la principale monnaie virtuelle populaire jusqu’à présent. Si vous décidez d’investir ou d’échanger, des plateformes comme the-wealthmatrix.com/fr/ sont une bonne solution. Encore une fois au cours des dernières années, la valeur du bitcoin avait chuté. Alors que les bitcoins luttent pour négocier un environnement compliqué sur le point d’être acceptés comme monnaie mondiale, l’extrême volatilité est l’une des difficultés les plus critiques auxquelles ils sont confrontés. Les défis et les dangers de la cybersécurité associés à la monnaie numérique comprennent :

• Protection portefeuille.

• Doubler les dépenses.

• Ne pas tenir compte de la susceptibilité croissante aux attaques coordonnées sur les marchés Bitcoin.

• Mineurs criminels suspects engagés dans une exploitation minière avide.

De tels problèmes, potentiellement nocifs pour Bitcoin, semblent également valables pour d’autres monnaies virtuelles, bien que jamais de la même manière. Voici une autre ventilation de quelques-uns de ces problèmes.

Accès libre

Les Bitcoins semblent être la monnaie numérique probablement bien connue. Ils ont documenté toutes les opérations effectuées avec ces bitcoins tout au long de la période sur une blockchain, qui sert de grand livre ouvert qui vérifie qui possède quelle devise. La vérité est que les réseaux blockchain ne servent pas uniquement à enregistrer des transactions. Parfois, des secrets se cachent dans le codage. Chaque futur bloc contribué au réseau devrait inclure chaque bloc précédent pour préserver un historique précis des transactions en raison du fonctionnement de la technologie blockchain. À terme, ce problème compromettra la sécurité de la blockchain, et elle ne l’acceptera plus.

Empreinte environnementale

Les problèmes soulevés concernent l’effet des bitcoins qui utilisent cette technique de validation transactionnelle sur l’écosystème. De nombreuses personnes considèrent les grandes quantités d’énergie utilisées par les activités d’extraction de bitcoins comme un problème. La majorité de l’énergie nécessaire à de tels processus bitcoin provient de centrales pétrolières « toxiques » qui émettent une quantité considérable de dioxyde de carbone. De plus, « le minage sale de bitcoins » peut potentiellement polluer l’environnement plus que le grand avion de ligne américain. Toutes les devises bitcoin n’utilisent pas cette technique de validation transactionnelle. Beaucoup utilisent un « mécanisme de preuve de travail, dans lequel les ordinateurs utilisent le sondage d’accord pour déterminer l’enregistrement opérationnel précis d’un bitcoin. Cette approche consomme considérablement moins d’énergie qu’une cryptomonnaie avec le schéma de preuve de participation de Bitcoin. Pour entrer dans le public, le bitcoin peut nécessiter un redressement son image.

Risque lié à la personne clé

Il n’y a pas de gouvernance centralisée sur le bitcoin. C’est un facteur important pour la croissance de Bitcoin, même s’il fonctionne malgré son objectif affiché. D’autre part, Elon Musk a été extrêmement important dans le monde de la crypto-monnaie au cours des dernières décennies. Musk commencerait à autoriser les paiements Bitcoin une fois qu’il y aura vérification de la consommation appropriée d’énergie renouvelable à 50 % par les mineurs avec une perspective saine, a déclaré Tesla récemment. Dans les deux cas, de tels allers-retours imposent un stress considérable sur les valeurs du bitcoin. Le soutien de Musk aux Bitcoins et à l’industrie plus importante des crypto-monnaies a brouillé l’histoire des systèmes distribués de monnaie virtuelle. Ses remarques ont un impact substantiel sur le marché de l’investissement et la façon dont les autres le voient. Des personnes spécifiques qui souhaiteraient que le bitcoin remplace l’argent fédéral sont sans aucun doute mécontentes de l’influence de cet homme d’affaires célèbre et erratique sur le terrain. Elon Musk est un « risque de personne clé » qui existe actuellement pour les bitcoins.

La réglementation gouvernementale

Actuellement, aucune règle définie ne régit l’industrie du bitcoin. L’État n’a pas pris de position ferme sur le bitcoin car il s’agit encore d’une activité relativement nouvelle. Il est libre d’impôt, ce qui en fait un choix commercial attrayant. Néanmoins, si le bitcoin devient un concurrent de la monnaie traditionnelle, une absence de taxes peut entraîner des complications. Étant donné que les mineurs peuvent se déplacer n’importe où dans le monde, ils sont pratiquement résistants à la surveillance gouvernementale. Les mineurs pourraient être géographiquement indépendants dans la mesure où ils ont accès à l’électricité et aux équipements nécessaires. Les autorités avaient principalement omis d’interdire l’utilisation de la crypto-monnaie à l’intérieur de leurs frontières. En effet, le réseau web multinational actuel le rend pratiquement irréalisable. Il est impossible de prédire où en sera l’industrie des bitcoins dans quelques décennies.

Monnaies virtuelles stables et contrôlées par l’État

Les autorités et les institutions financières publiques ont la possibilité de lancer de la monnaie électronique réglementée par l’État. Celles-ci seront placées sous contrôle centralisé, avec l’approbation et l’assistance officielles des autorités. Cela ne mettra certainement pas fin à la vague actuelle de fonds numériques, mais cela pourrait faire souffrir leur prix sur le marché. Malgré les actifs bitcoins contrôlés par l’État, le développement en cours est l’endroit où les échanges récents de bitcoins peuvent encore rapporter de la valeur. Supposons que les bitcoins remplacent la monnaie fédérale en tant que monnaie mondiale et deviennent une méthode de transaction, un référentiel de richesse et une division de compte universellement reconnus. Dans ce cas, ils doivent résoudre les problèmes de cybersécurité, redresser leurs actes écologiques et apaiser l’opposition politique.