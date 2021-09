Bitcoin : Les plus gros risques

Les gens considèrent l’argent numérique comme l’argent du long terme. Vendre des produits par voie électronique dans une devise mondiale semble être un moyen d’accélérer les affaires tout en évitant les complexités de l’argent de l’État. Le Bitcoin semble rester la cryptomonnaie la plus populaire de nos jours, mais il y aura des défis comme l’importance actuelle de tout nouveau bitcoin; investir dans le bitcoin via des logiciels comme https://bitcoin-prime.app/fr/ comporte des dangers importants. Avec plusieurs personnes en course pour s’engager, il est essentiel de comprendre les risques qui accompagnent cette industrie en pleine croissance. Vous trouverez ci-dessous la liste des risques les plus importants associés à l’investissement en bitcoins.

La réglementation gouvernementale

Les Bitcoins préservent leur autonomie en utilisant des procédures axées sur le marché telles que le hachage et les sondages d’accord pour développer leur réseau de blockchain. Le vol, la contrefaçon et la gestion centralisée sont ainsi évités. Bien que les États n’aient pas le pouvoir d’interdire ouvertement les bitcoins, ils peuvent interdire leur utilisation. Malgré ces mesures, les gouvernements ne sont pas en mesure d’interdire tous les bitcoins en raison de leurs caractéristiques numériques et distribuées. Les efforts visant à restreindre le bitcoin confirment généralement la valeur de l’actif alors que les résidents explorent des méthodes pour sortir de l’argent ou du gouvernement défaillant, démontrant sa durabilité contre l’influence politique. Tout au long de l’histoire, les gouvernements oppressifs ont engendré la créativité et les marchés privés. Cela ne veut pas dire que les autorités ne continueraient pas à tenter de restreindre l’utilisation des bitcoins. De plus, à mesure que la valeur de cette catégorie de produits de base augmente, leur ambition de conserver la maîtrise de l’industrie financière deviendrait plus importante.

Doubler les dépenses

Même s’ils avaient pris des mesures pour atténuer cette forte inquiétude, certaines subsistent quant au risque de fonctionnement de Bitcoin. La cryptomonnaie est de plus en plus résistante aux attaques concertées à double dépense. Certaines personnes, néanmoins, peuvent être capables de concevoir des méthodes qui permettent à quiconque de tirer profit de l’utilisation répétée de la même pièce de monnaie dans un paiement similaire. Par exemple, Adam achète quelque chose à Hazel et paie son bitcoin. À peu près au moment exact, Adam utilise le vrai Bitcoin pour envoyer un prix égal à un emplacement qu’il possède. Même si Hazel pense qu’Adam a déjà remis le montant et ne veut pas vérifier, ils pourraient bien facturer la place d’Adam avec le transfert, mais Hazel ne recevrait pas de paiement. Parce que le transfert est irréversible, la tentative de Hazel de le faire annuler est vaine. Étant donné que Bitcoin n’est pas autorisé, il ne semble pas y avoir de recours.

Préoccupations environnementales

Les inquiétudes concernant l’influence environnementale du bitcoin pourraient être une autre pierre d’achoppement majeure pour le bitcoin. Les machines de traitement des bitcoins consomment beaucoup d’énergie et les dépenses d’énergie de la blockchain ont augmenté au même rythme que sa valeur pendant des décennies. Bien que les opposants aux bitcoins aient souvent mis en garde contre l’impact carbone massif de la crypto-monnaie, le PDG de Tesla Elon Musk a de nouveau mis l’affaire au premier plan l’année dernière. En proposant de bloquer les transactions bitcoin en raison de la consommation d’énergie « excessive » du bitcoin et de sa dépendance aux ressources fossiles, il a agité les marchés du bitcoin. Il présente des préoccupations spécifiques pour les sociétés de gestion de portefeuille confrontées à une demande croissante de s’engager uniquement dans des produits de base éthiquement acceptables.

Minage égoïste

Un autre danger se cache sous l’utilisation continue par Bitcoin de la méthode d’accord de preuve de participation. Des réseaux de minage spécifiques peuvent se livrer à du minage de masse une fois qu’ils deviennent suffisamment forts pour imposer des proportions de minage substantielles. Plutôt que de publier le dernier bloc sur le système, un pool peut utiliser sa capacité de traitement pour créer un partenariat et le cacher aux nœuds honnêtes par la suite. C’est ce qu’on appelle la dissimulation de bloc. Bien que le reste du groupe regarde dans l’ombre, le pool avide essaie de découvrir le prochain bloc. Lorsque des mineurs égoïstes découvrent un nouveau bloc plus tôt que les autres, la publication des doubles blocs donne lieu aux plus grandes chaînes ramifiées. Les mineurs avides seraient à l’avant-garde du peloton, réclamant la plupart des récompenses. À un niveau général, des complots similaires pourraient être associés aux attaques de sécurité pour infliger des dommages importants au minage, car les mineurs opportunistes pourraient ensuite utiliser leur autorité pour annuler le traitement des transferts d’argent.

‘Meme Coins’ et escroqueries

Une augmentation de la volatilité du marché du bitcoin pourrait être une inquiétude supplémentaire pour le bitcoin. Bitcoin, une monnaie virtuelle qui a commencé comme une blague, a atteint de nouveaux sommets cette année, avec une proportion croissante de commerçants individuels versant de l’argent dans des monnaies virtuelles à la recherche de rendements importants. Depuis que son prix a chuté de façon spectaculaire, une autre source d’inquiétude est le nombre de fraudes qui ont fait surface cette année. Nous avons été témoins de nombreuses activités de pompage et de vidage avec des cryptomonnaies même spécifiques, et les gens ont maintenant vu de nombreux actionnaires se faire détruire. Chaque fois qu’il y a un incendie dans un commerce de détail, le gouvernement intervient.