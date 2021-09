Microsoft Office 2021 sera lancé le 5 octobre

Microsoft a annoncé que la nouvelle mouture de sa suite bureautique Office sera disponible le 5 octobre prochain.

Microsoft a lancé sa prochaine mouture de Microsoft Office pour les clients commerciaux et promet une version grand public d’Office 2021 le 5 octobre. Le canal de maintenance à long terme (LTSC) de Microsoft Office pour Windows et Mac est déjà disponible pour les utilisateurs commerciaux et gouvernementaux, fournissant une version verrouillée d’Office qui ne nécessite pas d’abonnement.

Office LTSC est conçu pour les entreprises des secteurs réglementés où les processus et les applications ne peuvent pas changer sur une base mensuelle, ou pour les usines de fabrication qui s’appuient sur Office et qui souhaitent une libération dans le temps verrouillée. Il ne sera pas livré avec les fonctionnalités basées sur l’IA et le cloud que l’on trouve dans Microsoft 365, et il ne recevra pas non plus de nouvelles fonctionnalités. Microsoft prendra en charge Office LTSC pendant cinq ans, et la société s’est également engagée dans une autre version perpétuelle d’Office pour l’avenir.

La version grand public d’Office 2021 sera très similaire, offrant une version temporelle verrouillée sans mises à jour des fonctionnalités. Microsoft répertorie les ajouts suivants à Office LTSC, qui devraient également s’appliquer à Office 2021 :

Focus de ligne – similaire à un mode de lecture pour supprimer les distractions et parcourir les documents Word ligne par ligne.

Fonction XLOOKUP – permet de rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne dans une feuille de calcul Excel.

Prise en charge des tableaux dynamiques – nouvelles fonctions dans Excel qui utilisent des tableaux dynamiques.

Mode sombre – toutes les applications Office incluront la prise en charge du mode sombre.

Naturellement, Microsoft recommande toujours Microsoft 365 pour les entreprises et les consommateurs, où l’entreprise compte plus de 300 millions de postes payants pour Office 365 du côté commercial. Microsoft a récemment annoncé sa première augmentation de prix pour Microsoft 365 et Office 365 qui entrera en vigueur en mars 2022.

Microsoft n’a pas encore détaillé les prix d’Office 2021, mais la société indique qu’il sera généralement disponible le 5 octobre, le jour même du lancement de Windows 11. Plus de détails sur les fonctionnalités et les tarifs d’Office 2021 suivront bientôt.