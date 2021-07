Tag Heuer annonce une montre connectée Android sur le thème de Super Mario à 2 150 $

L’horloger suisse Tag Heuer a dévoilé une édition collector de sa montre Tag Heuer Connected qui a pour thème le personnage de Super Mario.

L’horloger de luxe suisse Tag Heuer est célèbre pour ses montres de luxe, vous ne vous attendriez donc pas à le voir fabriquer une montre connectée sur le thème de Super Mario, et pourtant nous y sommes. La société a annoncé un partenariat avec Nintendo pour créer une version collector de sa Connected mettant en vedette l’emblématique plombier.

La smartwatch Connected de Tag Heuer s’est avérée populaire depuis son arrivée en 2015 ; la société aurait dû augmenter la production de l’appareil pour répondre à la demande lors de son lancement. Selon un compte à rebours sur le site Web de la firme, il dévoilera la version sur le thème de Mario le 15 juillet.

Cette montre, qui est en édition limitée, sera facturée 2 150 $, ce qui sera assez similaire à la Tag Heuer Connected classique (1 800 $), avec sa batterie de 430 mAh, son GPS, sa résistance à l’eau jusqu’à 5 mètres et son moniteur de fréquence cardiaque.

Le design et le châssis de 45 mm ont subi quelques modifications visuelles : vous obtenez un M sur les boucles du bracelet et la couronne, et les boutons-poussoirs, le logo de la couronne et la graduation de la lunette sont en rouge Super Mario. Il est également livré avec un bracelet en caoutchouc rouge perforé et un en caoutchouc rouge et cuir noir.

Tag Heuer pousse les fonctionnalités d’exercice de la montre, écrivant que « la personnalité optimiste et active de Mario encouragera les porteurs de cette montre intelligente à aimer bouger aussi », ce qui semble être une connexion légèrement ténue. Le cadran devient « plus vivant et animé plus le porteur est actif ». Il existe également un « système de récompenses de gamification » qui affiche différentes animations lorsque les utilisateurs atteignent 25, 50, 75 et 100 pour cent de leur objectif de pas quotidien. Les porteurs sont récompensés pour avoir atteint des objectifs avec des objets animés tels que le Super Mushroom, le Pipe, la Super Star et le Goal Pole.

Les acheteurs reçoivent quatre nouveaux cadrans de montre, dont un « Timekeeping » qui présente « des éléments rétro de la version 1985 de Super Mario Bros. avec Mario, le tout en pixels ». Il y a aussi un design avec la casquette de Mario et un autre avec des éléments du jeu dans une animation rotative.

Tag Heuer a déclaré qu’il « envisage de rendre [ces fonctionnalités Mario] disponibles sur d’autres éditions de TAG Heuer Connected à un stade ultérieur ».

Seules 2 000 montres connectées sur le thème de Mario, livrées avec leur propre étui de transport, sont en cours de fabrication. Les montres seront mises en vente ce 15 juillet dans des boutiques sélectionnées et sur son site Internet dans certaines régions.