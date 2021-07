Elon Musk a un billet pour monter dans l’avion spatial de Richard Branson

Elon Musk a acheté un billet chez Virgin Galactic, la compagnie de tourisme spatial de Richard Branson.

Selon le Wall Street Journal citant un porte-parole de l’entreprise, le milliardaire de l’espace, Elon Musk, a acheté un billet pour l’espace à Virgin Galactic, un autre milliardaire de l’espace, Richard Branson.

Musk, PDG et fondateur de SpaceX, avait le billet Virgin Galactic avant le vol de Branson dans l’espace dimanche, a déclaré à The Verge une personne familière avec l’achat. On ne sait pas où se situe Musk dans la ligne de Virgin Galactic d’environ 600 autres passagers potentiels de SpaceShipTwo, mais le billet lui-même est une extension de son amitié apparente avec Branson qui contraste avec tout le culot et la mesquinerie ce mois-ci de Blue Origin, l’autre grande société spatiale fondée par l’autre milliardaire super-riche de l’industrie spatiale, Jeff Bezos. Il est également considéré comme une approbation amicale de l’avion propulsé par fusée de Virgin Galactic.

Branson s’est envolé dans l’espace dimanche à bord de l’avion spatial SpaceShipTwo de sa société dans un vol d’essai ridiculement extravagant qui comprenait des segments vidéo élaborés, un concert et des apparitions de célébrités de Stephen Colbert et de l’astronaute Chris Hadfield. Après un lancement réussi dans les airs, Branson et trois autres employés de Virgin Galactic ont brièvement flotté autour de la cabine de l’avion spatial en microgravité avant de retourner vers le sol quelques minutes plus tard.

Le SpaceX de Musk s’est principalement concentré sur les contrats gouvernementaux pour transporter des astronautes et des cargaisons dans l’espace, mais il a sa première mission d’astronaute privée pour septembre. Cette mission sera un voyage en orbite plus long (et beaucoup plus cher), pas seulement quelques minutes au-dessus du bord de l’atmosphère terrestre comme Virgin Galactic et Blue Origin.

Musk et Branson sont de bons amis. Le PDG de Tesla a regardé le décollage de Branson en personne depuis Spaceport America dimanche. « Merci d’être un si bon soutient et d’être un si bon ami, Elon », a tweeté Branson avant le vol. Branson a passé sa matinée avant l’aube avant le décollage avec Musk. « Super pour commencer la matinée avec un ami », a-t-il déclaré dans un autre tweet. « Se sentir bien, se sentir excité, se sentir prêt. »

Thanks for being so typically supportive and such a good friend, Elon. Great to be opening up space for all – safe travels and see you at Spaceport America! #Unity22 @virgingalactic https://t.co/fLCoeJOPJJ — Richard Branson (@richardbranson) July 10, 2021

SpaceShipTwo est l’avion-fusée qui se trouve au centre de l’activité touristique spatiale naissante de Virgin Galactic. Chaque billet pour l’un des six sièges de l’avion se vend environ 250 000 $, et la compagnie a réservé jusqu’à présent plus de 600 passagers, dont des célébrités comme Justin Bieber et Leonardo DiCaprio. Blue Origin de Bezos est le plus compétitif avec Virgin pour une part du gâteau du tourisme spatial, visant à lancer les clients à une altitude légèrement plus élevée sur un système totalement différent : la fusée suborbitale New Shepard.

Le show-and-tell de Bezos avec New Shepard est prévu pour le 20 juillet.