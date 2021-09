Samsung commence à produire en série des écrans d’ordinateurs portables OLED 90 Hz

Samsung se lance dans la fabrication en série d’écrans OLED 90 Hz pour les ordinateurs portables.

Après les écrans 16:10, la prochaine grande mise à niveau pour de nombreux ordinateurs portables sera un panneau OLED lumineux et à taux de rafraîchissement élevé de Samsung. Un certain nombre de modèles à venir d’Asus et de Lenovo intégreront la nouvelle technologie d’écran, et il ne faudra pas longtemps avant que nous commencions à les voir dans encore plus d’ordinateurs portables Dell, HP et autres.

Plus tôt cette année, Samsung a révélé qu’il commencerait bientôt à fabriquer en série des panneaux OLED 90 Hz pour ordinateurs portables. Cette décision apporterait les premiers panneaux OLED à taux de rafraîchissement élevé sur le marché des ordinateurs portables et ouvrirait la voie à des écrans avec des taux de rafraîchissement encore plus élevés de 120 Hz et plus.

Après plusieurs essais de production réussis, le géant sud-coréen tient désormais sa promesse. Un porte-parole de Samsung a noté que « le panneau OLED 90 Hz offre plus d’options aux consommateurs qui cherchent à profiter d’un contenu hautes performances sur leurs ordinateurs portables. Avec nos OLED innovants, nous sommes encore plus pionniers et leader sur le marché des technologies d’affichage offrant une qualité d’image supérieure . »

Les premiers ordinateurs portables dotés des nouveaux panneaux OLED de Samsung sont tous des modèles de 14 et 16 pouces d’Asus et de Lenovo qui arriveront plus tard cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Asus a annoncé les ordinateurs portables ProArt Studiobook Pro 16 et ProArt Studiobook 16, qui sont équipés d’écrans 4K OLED HDR qui couvrent 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 en plus d’offrir le contraste imbattable typique de cette technologie d’affichage. .

Les deux ordinateurs portables orientés créateurs peuvent être configurés avec un processeur AMD Ryzen 5000 série H. Dans le cas du modèle Pro, vous pouvez l’associer à un GPU Nvidia RTX A2000 ou A5000, tandis que le modèle standard est livré avec un GPU pour ordinateur portable Nvidia RTX 3070 ou RTX 3060.

Les autres modèles Asus qui seront équipés d’une dalle OLED Samsung sont les Vivobook Pro 14X et Pro 16X, les Vivobook Pro 14 et Pro 15, et le Zenbook Pro Duo 15 à double écran. Ensuite, il y a le Zenbook 14X avec un QHD+ 90 Hz OLED panneau