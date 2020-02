Les services de SVOD : regarder la télé en toute simplicité !

Les sites SVOD, vous ne savez pas ce que c’est ? Vous êtes au bon endroit ! Nous allons tout vous expliquer sur ces plateformes révolutionnaires ! Prêt à en savoir plus ? C’est par ici que ça se passe !

Quels sont les différents services de SVOD ?

Les services de SVOD sont des services avec un abonnement payant. Ainsi, vous pouvez profiter des divers films et séries proposés par chaque catalogue. Bien évidemment, les catalogues proposent un certain nombre de vidéos, et ce sera à vous de trouver votre bonheur parmi elles. Voici les différents services de SVOD disponible :

Netflix : le culte ! C’est celui qui a lancé ce concept de plateforme. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Netflix est une plateforme qui existe depuis 1997. A l’heure d’aujourd’hui, la plateforme ne comporte pas moins de 167 millions d’abonnés, plutôt impressionnant, non ?

Amazon Prime Video : il s’agit de la deuxième plateforme créée pour faire concurrence à Netlfix. Créée par Amazon, cette plateforme est également présente dans de nombreux pays. Elle possède tout de même moins d’abonnés puisqu’elle n’en compte que 150 millions. Mais cela reste tout de même un beau chiffre :

Hulu est une plateforme américaine permettant également de regarder divers films et séries. Il est parfaitement possible de se servir de ce site en France.

Dineys + : Plateforme nouvellement créée, Disney + propose des programmes de la marque Disney également. Vous pourrez facilement profiter de vos séries et films Disney sans bouger de chez vous, pratique non ?

Starzplay : moins connu, cette plateforme a un catalogue beaucoup moins large également. Notons également qu’elle ne porte pas le même nom aux USA et à l’international. Ce n’est pas vraiment stratégique comme concept !

Apple TV + : proposé par le groupe Apple, ce site de streaming payant est parfait pour les Apple Addict. Vous pourrez profiter d’un large catalogue. Néanmoins nous ne savons si ce dernier est aussi bien que le leader, Netflix.

HBO Max et Peacock : sont deux sites de SVOD également, mais ne sont actuellement pas encore lancé. Les lancements pour ces deux plateformes se feront en 2020.

ViacomCBS : est aussi une plateforme de streaming payant mais peu connue. Du moins, en France, ce n’est pas l’application la plus connue.

Canal + séries et OCS : propose également un catalogue assez large au niveau des séries et des films. Vous ne serez pas déçu de ces derniers.

Quelle que soit la plateforme de services SVOD que vous choisissez vous pourrez facilement regarder vos films et séries directement depuis chez vous !

Comment profiter des services de SVOD facilement ?

Que vous soyez chez vous ou non, il est parfaitement possible de profiter de vos services de SVOD. Notons également, que vous pouvez les voir directement sur votre ordinateur, ou carrément via l’application que vous posséderez sur votre mobile ou encore votre tablette.

Il est également possible d’intégrer ces dernières directement sur votre télé, sans forcément avoir de smart TV. Il vous suffit d’installer une box Android TV pour que vous puissiez regarder tranquillement vos séries préférées. Pour plus d’informations, nous vous proposons de vous rendre directement sur le site box-android-tv.fr. Ces boitiers IPTV sont parfaitement adaptés à cette utilisation.

Comme vous pouvez le constater, avoir un service de SVOD est pratique pour se détendre le soir ou dans les transports en commun ! Bien que l’abonnement soit payant, ce dernier est en général très vite rentabilisé !