NASA : la mission DART a modifié l’orbite de l’astéroïde de 32 minutes

La mission DART de la NASA est parvenue à perturber l’orbite de l’astéroïde Dimorphos, sur lequel elle s’était écrasée fin septembre.

Cela fait deux semaines que la NASA a percuté un vaisseau spatial de 610kg dans un astéroïde de 160m de large appelé Dimorphos à 22.000 km/h dans le but de modifier son orbite. Nous connaissons maintenant les résultats de la démonstration de défense planétaire.

Les données analysées par l’équipe du Double Asteroid Redirection Test (DART) au cours des deux dernières semaines confirment que l’impact a fonctionné comme prévu. Avant que DART ne percute l’astéroïde, il a fallu 11 heures et 55 minutes à Dimorphos pour orbiter son plus grand astéroïde parent, Didymos. Il faut maintenant 11 heures et 23 minutes à Dimorphos pour orbiter autour de Didymos, ce qui signifie que le crash a ralenti son orbite d’environ 32 minutes.

La NASA a déclaré avant l’impact qu’un changement de 73 secondes ou plus serait considéré comme réussi. Inutile de dire que DART a brisé cette référence.

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! pic.twitter.com/26IKwB9VSo — ATLAS Project (@fallingstarIfA) September 27, 2022

L’impact lui-même n’est pas la seule variable qui a contribué à l’orbite modifiée. Lorsque DART est entré en collision avec l’astéroïde, il a déplacé des tonnes de roches qui se sont lancées dans l’espace. Pensez-y comme si vous détachiez un ballon, l’air de l’intérieur se précipite et propulse le ballon vers l’avant. La même chose s’est produite avec Dimorphos – le recul de l’éjecta de roche a amélioré la poussée de DART.

Plus d’informations sur les propriétés physiques de l’astéroïde, y compris les caractéristiques de sa surface et sa force ou sa faiblesse, seront nécessaires pour bien comprendre l’effet du recul, nous dit-on.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que nous avons tous la responsabilité de protéger notre planète car c’est la seule que nous ayons. « C’est un moment décisif pour la défense planétaire et toute l’humanité, démontrant l’engagement de l’équipe exceptionnelle de la NASA et de ses partenaires du monde entier », a ajouté Nelson.

Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a déclaré qu’à mesure que de nouvelles données arriveraient, les astronomes seraient en mesure de mieux évaluer si une mission comme DART pourrait être utilisée à l’avenir pour protéger la Terre d’une collision avec un astéroïde.

La NASA a diffusé en direct l’impact pour que tous puissent en être témoins. Des observatoires du monde entier et de l’espace ont également observé sous différents angles. Les télescopes Webb et Hubble de la NASA ont même capturé l’événement.

Les astéroïdes se trouvent à sept millions de kilomètres de la Terre et ne représentaient aucune menace pour l’humanité avant l’impact. La même chose peut être dite après le test.