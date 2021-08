Les robots de Boston Dynamics maîtrisent l’art du parkour

Boston Dynamics vient de publier des vidéos mettant en scène ses robots qui maîtrisent l’art du parkour.

Les robot Atlas de Boston Dynamics appartiennent peut-être à un nouveau propriétaire, mais ils n’ont perdu aucune de leurs anciennes capacités physiques. La société de conception robotique a partagé une nouvelle vidéo mettant en vedette ses robots agiles s’attaquant à un parcours d’obstacles. Si vous n’avez pas vu de quoi ces robots humanoïdes sont capables ces derniers temps, cela vaut certainement le détour.

Ils ont abandonné leurs attaches, ne sont plus ennuyeux comme ils l’étaient autrefois et présentent des mouvements très fluides. Mis à part quelques hésitations mineures, la course a été la plupart du temps sans faille.

C’est encore plus impressionnant quand on se rend compte que les bots s’adaptent à leur environnement à la volée ; aucun de leurs mouvements n’est « préprogrammé ».

Bien sûr, c’est Boston Dynamics qui montre son travail sous son meilleur jour.

Comme souligné dans un clip séparé «behind the scenes», les robots Atlas ont subit quelques ratés à plusieurs reprises. Le directeur de la technologie, Aaron Saunders, a déclaré que la partie difficile n’était pas de surmonter des obstacles individuels, mais de tout enchaîner en une seule manche sans aucune erreur majeure.

Hyundai, si vous vous en souvenez, a acheté une participation de 80% dans Boston Dynamics à SoftBank pour environ 880 millions de dollars. À l’époque, le constructeur automobile coréen a déclaré qu’il était intéressé par la technologie de l’entreprise en ce qui concerne la perception, la navigation et l’intelligence. L’acquisition a été finalisée en juin dernier.