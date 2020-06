Boston Dynamics commence à vendre son robot Spot pour 74500 $

Boston Dynamics a ouvert les ventes commerciales de Spot, son robot quadrupède qui peut monter des escaliers et traverser un terrain accidenté.

Le fabricant de robots Boston Dynamics a enfin mis en vente générale son robot à quatre pattes Spot. Après des années de développement, la société a commencé à louer la machine aux entreprises l’année dernière et, à partir d’aujourd’hui, laisse désormais toute entreprise américaine acheter son propre Spot pour 74 500 dollars.

C’est un prix élevé, égal au prix de base d’une Tesla Model S. Mais Boston Dynamics dit que pour cette somme, vous obtenez le robot mobile le plus avancé au monde, capable d’aller à peu près partout où un être humain peut ( tant qu’il n’y a pas d’échelles impliquées).

Bien que Spot soit certainement agile, sa charge de travail est pour le moment limitée. Les déploiements d’essai ont vu Spot créer des cartes 3D de chantiers de construction et rechercher les défauts des machines dans les plateformes pétrolières offshore. D’autres tests incluent aider les hôpitaux à trier les patients COVID-19 et, quelque peu controversé, travailler avec une brigade de la police.

Les entreprises peuvent acheter le kit de développement Spot Explorer sur le site de l’entreprise. Spot Explorer comprend le robot, deux batteries, le chargeur de batterie, le contrôleur, un boîtier de rangement, un boîtier d’alimentation et des packages client Python pour les API Spot. Boston Dynamics vendra également des charges utiles Spot et les clients recevront des mises à jour logicielles «lorsqu’elles seront disponibles». La société propose la livraison gratuite pour une durée limitée. Le site Web indique actuellement que Spot Explorer est expédié en six à huit semaines.

L’annonce marque quelques jalons pour l’entreprise fondée en 1992. C’est la première fois que les entreprises peuvent acheter directement un robot Boston Dynamics. Il s’agit également de la première offre de vente en ligne de l’entreprise. Spot est uniquement en vente aux États-Unis pour un usage commercial et industriel, mais la société espère se développer à l’international cette année. «Nous prévoyons de fabriquer environ un millier de spots au cours de la prochaine année, mais nous pouvons augmenter cela en fonction de la demande», a déclaré un porte-parole de Boston Dynamics à VentureBeat. «Nous explorons les possibilités de permettre des ventes à l’étranger cette année.» La société prévoyait à l’origine de terminer la construction de 1 000 Spots d’ici la mi-2020, mais la pandémie de coronavirus a perturbé ce calendrier.

Vous ne pouvez acheter que deux Spots via le portail d’achat de Boston Dynamics. Si vous voulez plus d’unités, l’entreprise a deux autres niveaux de prix: Academic (remise pour les établissements d’enseignement accrédités) et Enterprise (plus de capteurs, intégration de logiciels, infrastructure de communication et gestion de flotte de robots). Les entreprises devront contacter l’équipe commerciale pour des achats plus importants et des solutions tierces.