Les robots de Boston Dynamics exécutent une danse de fin d’année

Boston Dynamics a mis en scène quatre de ses robots pour effectuer une chorégraphie pour la fin d’année.

Nous avons lentement observé l’évolution des robots de Boston Dynamics, de la titubation ivre aux exploits acrobatiques. Maintenant, les machines de l’entreprise ont organisé une danse de fin d’année à la fois incroyable et légèrement terrifiante pour ceux qui attendent le soulèvement des robots.

Dans la vidéo publiée mardi, nous voyons toute la gamme Boston Dynamics exécuter des mouvements fantastiques et des séquences chorégraphiques sur la chanson Do You Love Me de The Contours. En tête, deux des robots Atlas de la société, rejoints par Spot et Handle.

Après que les versions originales aient eu du mal à mettre un pied devant l’autre sans tomber, l’Atlas bipède a montré ses compétences de parkour et de backflipping en 2017, réussissant à sauter par-dessus des bûches et à effectuer de la gymnastique l’année dernière.

Spot est une autre des créations célèbres de Boston Dynamics. La brigade anti-bombe de la police de l’État du Massachusetts n’est qu’une des nombreuses organisations et entreprises à utiliser le robot, qui a été mis en vente plus tôt cette année pour un portefeuille de 74 500 $.

Enfin, il y a Handle, qui tire son nom de sa capacité à déplacer des boîtes dans les entrepôts de manière autonome.

«Toute notre équipe s’est réunie pour célébrer le début de ce que nous espérons être une année plus heureuse», écrit la société. « Bonne année de la part de nous tous à Boston Dynamics. »

Ce n’est pas le premier show de danse des créations de Boston Robotics. Spot a montré ses talents en solo sur le titre Uptown Funk en 2018.

Plus tôt ce mois-ci, Hyundai a confirmé son acquisition de Boston Dynamics pour environ 880 millions de dollars. Le constructeur automobile a accepté d’acheter une participation de 80%, le propriétaire actuel SoftBank, qui l’a acheté à Google en 2017, en conservant une part de 20%.