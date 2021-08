Chine : durée limitée à une heure pour les mineurs voulant jouer à des jeux en ligne les vendredis, week-ends et jours fériés

En Chine, les mineurs voulant jouer à des jeux en ligne les vendredis, week-ends et jours fériés sont limités à une heure.

La Chine a franchi une nouvelle étape dans sa guerre contre les jeux en ligne en réduisant le temps que les moins de 18 ans peuvent consacrer à cette activité à seulement une heure les vendredis, week-ends et jours fériés. Auparavant, les mineurs pouvaient accéder aux jeux en ligne pendant une heure et demie en semaine et trois heures les jours fériés et les week-ends.

L’agence de presse d’État Xinhua rapporte que les règles, annoncées par l’Administration nationale de la presse et des publications de Chine, signifient que les moins de 18 ans ne seront désormais autorisés à jouer à des jeux en ligne qu’entre 20h et 21h, heure locale, les vendredis et samedis. , dimanches et jours fériés. Il sera interdit aux sociétés de jeux en ligne d’autoriser l’accès en dehors de ces jours et heures, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’accès du lundi au jeudi, sauf si c’est un jour férié.

Les entreprises à l’origine des jeux devront appliquer la politique en veillant à mettre en œuvre des enregistrements et des connexions de nom réel, a déclaré le régulateur des jeux. Xinhua écrit que l’Administration nationale de la presse et des publications a également averti que les entreprises seraient confrontées à une augmentation de l’intensité et de la fréquence des inspections pour s’assurer qu’elles respectent les règles sur les délais pour les mineurs. Tout manquement à cette obligation sera sévèrement sanctionné.

Le gouvernement chinois a longtemps eu une vision sombre des jeux vidéo, en particulier ceux qui se jouent en ligne. Il y a seulement quelques semaines, Xinhua les a étiquetés « médicaments électroniques ». Le commentaire a fait chuter les actions de Tencent et NetEase de plus de 10%, effaçant près de 60 milliards de dollars de la capitalisation boursière du premier, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’État a déclaré plus tard qu’il ne s’agissait pas d’une position officielle.