Un homme se fait arrêter à la douane chinoise avec 68 iPhone scotchés sur le corps

Un homme a scotché 68 iPhone sur son corps dans une autre tentative déjouée de contrebande de produits tech en Chine.

CnBeta écrit que le 21 juillet, des responsables des douanes du port chinois de Qingmao ont remarqué un homme marchant avec une « posture anormale » en entrant dans le pays par la voie « rien à déclarer ».

Les douaniers savaient probablement exactement à quoi s’attendre étant donné que moins d’un mois plus tôt, quelqu’un avec une position tout aussi anormale a été repéré au même port et s’est retrouvé avec 306 processeurs attachés au corps.

Il semble que dans ce cas-ci, l’homme de 68 ans a cru qu’il pouvait faire un meilleur travail en utilisant la même technique. Au lieu de s’attacher plus de 300 processeurs, il a scotché 68 iPhones sur son abdomen et ses jambes.

C’est un nombre important de téléphones, il n’est donc pas étonnant que les douaniers soupçonnent que quelque chose n’allait pas, mais nous avons vu des gens en transporter plus. En 2017, une femme a tenté de faire passer en contrebande 102 iPhone et 15 montres de luxe par la douane de Shenzhen Louhu. Les autorités ont découvert que la femme avait quatre couches d’iPhone attachées tout autour de son torse et de sa taille.

Vendre autant de téléphones, ou tout type de matériel, en Chine sans payer de taxes à l’importation peut se traduire par un profit lucratif pour les contrebandiers. C’est pourquoi tant de gens tentent leur chance. En plus des deux incidents liés à l’iPhone mentionnés ici, le cas le plus récent est celui d’un homme qui a attaché 420 SSD à son corps (ci-dessus). Nous avons également vu une paire d’hommes qui ont tenté de faire passer en contrebande 256 processeurs Intel Core i7-10700 et Core i9-10900K, alors d’une valeur de 123 000 $, en les attachant à leurs mollets et à leur torse au plus fort de la pénurie de puces en 2021. Un autre homme a fait le même chose un an plus tard, en enveloppant 160 processeurs et 16 téléphones pliables sur son corps, et c’était en mars que quelqu’un a essayé cela avec 239 processeurs.