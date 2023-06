La Chine creuse un trou de 10 000 mètres de profondeur

La Chine creuse un trou de 10 kilomètres de profondeur pour explorer la croûte terrestre.

La Chine a commencé à forer un trou de 10 000 mètres dans la croûte terrestre pour mener une exploration scientifique. Le forage, qui sera le plus profond du pays, est situé dans la région riche en pétrole du Xinjiang.

L’agence de presse chinoise Xinhua rapporte que le projet « représente un point de repère dans l’exploration profonde de la Terre par la Chine, offrant une opportunité sans précédent d’étudier des zones de la planète profondément sous la surface ».

Bloomberg écrit que le puits étroit pénétrera dans plus de dix strates continentales, ou couches de roche, et ira au-delà du système crétacé de la croûte terrestre, qui contient des roches vieilles de 145 millions d’années.

Drilling of the deepest-ever hole into the Earth's crust began in northwest #China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region on Tuesday with a depth of more than 10,000 meters. #ChinaInspires pic.twitter.com/GxgWzsf26y

