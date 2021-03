Un prince à New York 2 : regarder le film en streaming

Comment regarder en streaming le film Un prince à New York 2 avec Eddie Murphy ? Voici la réponse.

Un prince à New York 2 (Coming 2 America) est un film américain réalisé par Craig Brewer. Il s’agit de la suite du film Un prince à New York de John Landis, sorti en 1988., soit trente-trois ans après le succès du premier film.

Dans le luxuriant et pays royal du Zamunda, le nouveau Roi Akeem et son fidèle confident Semmi se lancent dans une toute nouvelle aventure comique à travers le monde, en partant de leur grande nation africaine jusqu’au quartier du Queens, à New York – où tout a commencé. Plus prosaïquement, le Prince Akeem – n’ayant que des filles – retourne dans le Queens pour y rencontrer le fils dont il ignorait jusqu’alors l’existence afin qu’il devienne son héritier.

En plus d’Eddie Murphy, son acolyte Arsenio Hall est lui aussi présent, dans le rôle de Semmi, en plus de Wesley Snipes qui joue un général à tendance belliqueuse du pays voisin et de Leslie Jones, la mère biologique du fils du Roi Akeem.

Le film comporte son lot de caméos, de personnalités d’hier comme d’aujourd’hui. On pourra ainsi apercevoir le très talentueux Morgan Freeman, l’humoriste Trevor Noah, le chanteur John Legend ou encore les groupes En Vogue et Salt-N-Pepa.

Regarder Un prince à New York 2 en streaming

Le film est disponible en exclusivité sur Amazon Prime. L’autre possibilité pour voir le film sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».