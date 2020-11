Amazon lance une action en justice contre des influenceurs pour escroquerie sur son site web

Amazon lance une action en justice contre des influenceurs pour la vente de produits contrefaits sur son site Web.

Amazon a intenté une action en justice contre deux influenceurs qui auraient aidé plusieurs particuliers et entreprises à vendre des produits contrefaits sur sa plateforme.

Amazon affirme que Kelly Fitzpatrick, de Long Island, New York, et Sabrina Kelly-Krejci, de Beloit, Wisconsin, ainsi que 11 autres défendeurs basés en Chine et aux États-Unis ont fait de la publicité, de la promotion et de la facilitation de la vente de produits de luxe contrefaits sur Amazon. La société affirme que Fitzpatrick et Kelly-Krejci ont utilisé Instagram, Facebook, TikTok et leurs propres sites Web pour annoncer les faux produits.

Ils auraient contourné les systèmes de détection des contrefaçons d’Amazon en faisant la publicité d’articles génériques sur le site, mais les acheteurs recevaient à la place des produits falsifiés, notamment des sacs à main, des sacs, des ceintures et des portefeuilles de marque Gucci, Dior et d’autres grandes marques.

Les influenceurs auraient publié des publicités encourageant les gens à utiliser ces «liens cachés» pour acheter les articles, qu’ils ont appelés «dupes de créateurs». Les influenceurs ont également publié de nombreuses vidéos décrivant la prétendue haute qualité des contrefaçons.

« Vous commandez un certain produit qui ne ressemble en rien à la dupe du designer afin de l’empêcher d’être retiré et les commandes annulées », a écrit Fitzpatrick sur son site Web.

«Certaines personnes trouvent ça étrange de commander à partir de liens cachés, mais dans ce cas, vous obtiendrez quelque chose de fabuleux», a écrit Kelly-Krejci sur son site BudgetStyleFiles.com, qui est actuellement en cours de maintenance.

Fitzpatrick, dont le site Web a également été supprimé, était membre du programme Amazon Associates, qui permet aux influenceurs des médias sociaux de faire la publicité des produits du site et de prendre un pourcentage de leurs ventes. Elle a maintenant été retirée du programme. Fitzpatrick a lancé plusieurs autres comptes pour tenter d’échapper à son interdiction, mais le plan n’a pas fonctionné.