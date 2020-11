PayPal : les utilisateurs aux États-Unis peuvent désormais acheter des crypto-monnaies

Les utilisateurs de PayPal aux États-Unis peuvent désormais acheter, détenir et vendre des crypto-monnaies.

PayPal a rendu incroyablement facile pour les gens l’achat et la détention de crypto-monnaie, en particulier ceux qui ont peut-être été intimidés par le processus jusqu’à présent. Si jamais il était temps pour une monnaie numérique de passer à l’étape suivante, ce serait certainement celui-ci.

PayPal a annoncé à la mi-octobre qu’il permettrait bientôt aux utilisateurs américains d’acheter, de détenir et de vendre de la crypto-monnaie directement à partir de leurs comptes PayPal. Jeudi, le processeur de paiement a tenu sa promesse.

Les utilisateurs éligibles aux États-Unis peuvent désormais acheter, détenir et vendre des Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. Pour commencer, connectez-vous simplement à votre compte et suivez les instructions à l’écran.

PayPal facturera des frais de 0,50 USD sur les transactions jusqu’à 24,99 USD, des frais de 2,3% pour les transactions entre 25 USD et 100 USD, des frais de 2% sur les transactions entre 100,01 USD et 200 USD, des frais de 1,8% pour les transactions entre 200,01 USD et 1000 USD et des frais de 1,5% sur tout ce qui dépasse 1000,01 $.

Notamment, il n’y a pas de frais pour la détention de crypto sur votre compte.

PayPal a également noté qu’en raison de la demande initiale des clients, ils ont augmenté la limite d’achat hebdomadaire de crypto de 10000 USD à 20000 USD.

Curieusement, PayPal était plutôt silencieux au sujet de l’annonce. La société l’a mentionné sur Twitter mais n’a pas publié de communiqué de presse dédié à ce sujet, optant plutôt pour mettre à jour le communiqué de presse du mois dernier avec un petit texte de présentation.

Toutefois, pour le moment, les utilisateurs américains ne peuvent pas vraiment faire grand-chose avec la crypto sur PayPal. Par exemple, il n’est pas possible d’utiliser la crypto pour payer des choses ou envoyer de l’argent sur PayPal et la crypto du compte «ne peut pas être transférée vers d’autres comptes sur ou en dehors de PayPal».

Le processeur de paiement prévoit toujours d’autoriser les clients à utiliser la cryptographie pour financer les achats chez ses 26 millions de marchands partenaires, bien que cette fonctionnalité ne devrait pas être prête avant 2021.