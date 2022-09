LG ajoute une plateforme NFT à ses smart TV

Aux États-Unis, LG a lancé sa propre plateforme de jetons non fongibles (NFT), LG Art Lab, sur ses smart TV.

Si vous possédez un téléviseur LG compatible, vivez aux États-Unis et souhaitez accéder au marché, l’application peut être téléchargée à partir de l’écran d’accueil du téléviseur. Il n’y a pas encore de NFT disponibles; les premières œuvres, un ensemble du sculpteur Barry X Ball, débarquent le 22 septembre. LG dit que d’autres seront ajoutées sur une base mensuelle.

La plateforme LG Art Lab est construite en collaboration avec le réseau Hedera. Il utilise une alternative à la blockchain appelée hashgraph et se décrit comme le « grand livre public d’entreprise le plus utilisé et le plus durable pour l’économie décentralisée ».

Les NFT peuvent être achetés à l’aide de Wallypto, le portefeuille cryptographique de LG pour smartphones lancé en version bêta le mois dernier. Le processus d’achat consiste à scanner un code QR qui apparaît sur l’écran du téléviseur, puis à finaliser l’achat à l’aide de Wallypto sur un téléphone. Cependant, vous devrez d’abord posséder des pièces en USD (USDC).

Les NFT détenus, qui peuvent être échangés, seront visibles dans la section Ma collection. Vous pouvez également les afficher sur le téléviseur lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

« Pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs NFT préférés et les esprits créatifs qui les sous-tendent, la plate-forme présente également des descriptions d’œuvres d’art informatives et des courts métrages qui éclairent les processus créatifs des artistes », explique LG. « Les utilisateurs peuvent suivre et en savoir plus sur chaque artiste dans la fonction de profil de l’application, et auront même l’occasion de rencontrer certains d’entre eux lors d’événements artistiques à venir sponsorisés par LG. »

LG Electronics a annoncé LG Art Lab en janvier. À l’époque, OpenSea, le plus grand marché NFT au monde, comptait environ 58 780 utilisateurs actifs. Ce chiffre était tombé à 23 620 le 27 août. Les chiffres du volume des transactions ont encore chuté, passant d’un pic de 400 millions de dollars le 1er mai à 5 millions de dollars le 28 août, soit une baisse de 99 %. Nous avons également appris en juillet qu’OpenSea réduisait 20% de ses effectifs en raison de la turbulence de l’économie et de l’hiver crypto.

LG rejoint son rival technologique local Samsung en proposant des NFT via ses téléviseurs. Le fabricant de Galaxy a annoncé en janvier qu’il ajouterait des fonctionnalités NFT à ses derniers ensembles, y compris les modèles Micro LED et Neo QLED.