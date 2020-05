Un nouveau Motorola Razr pourrait être lancé cette année

Motorola envisagerait de sortir une version revue et corrigée de son premier smartphone pliant, le Motorola Razr.

Une nouvelle version du Motorola Razr pliable pourrait être lancée cette année, et pourrait avoir la 5G, une batterie plus grande et des modules photos améliorés. Ceux-ci pourraient répondre à certaines des nombreuses critiques du modèle original, qui a été lancé en février.

Étonnamment, cette nouvelle version apparente du Razr a peut-être été révélée par un dirigeant de Lenovo, qui appartient à Motorola. Le directeur général de Lenovo en Afrique du Sud, Thibault Dousson, est apparu sur le podcast Reframed Tech et a déclaré qu’un nouveau Razr pourrait arriver vers septembre.

« Il y a une nouvelle itération [du Razr] qui sortira. D’après ce que je sais, il y en aura une en septembre, je pense, qui sortira », a-t-il déclaré peu après la barre des 18 minutes sur le podcast. « Un tout nouveau Razr », a-t-il poursuivi.

Ce nouveau Razr pourrait être alimenté par le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm 5G, et il pourrait avoir une batterie de 2845 mAh, contre 2 510 mAh dans le Razr de première génération, selon les spécifications publiées par les XDA Developers. Et la caméra externe de la nouvelle version est censée être de 48 mégapixels, ce qui pourrait être un bond significatif par rapport à la caméra de 16 mégapixels de la version actuelle, avec une caméra en façade de 20 mégapixels, contre 5 mégapixels. Le téléphone peut également avoir 8 Go de RAM, contre 6 Go et 256 Go de stockage interne, contre 128 Go.

Bien que ce soient toutes des améliorations bienvenues dans le département des spécifications, il n’est pas clair si ce nouveau Razr selon la rumeur apportera des modifications à son mécanisme de pliage propriétaire, comme une charnière moins grinçante, des modifications pour empêcher les bosses et autres bulles d’air d’apparaître à l’écran, ou des améliorations pour arrêter l’écran de se décoller.