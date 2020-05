Google teste le Voice Matching pour sécuriser les achats via Google Assistant

Google Assistant teste actuellement le paiement avec la voix auprès de certains utilisateurs.

La fonction Voice Match de l’Assistant Google peut désormais sécuriser les achats effectués via son assistant vocal dans le cadre d’un programme pilote limité à certains utilisateurs. Un porte-parole de la société a confirmé à Android Police que la fonctionnalité est nouvelle et conçue pour aider à sécuriser les achats effectués sur des appareils connectés. Pour le moment, elle est limitée aux achats numériques via l’application via Google Play, ainsi qu’aux commandes de restaurants.

Les captures d’écran publiées par Android Police montrent le processus de configuration de la fonctionnalité. « Utilisez votre voix pour vérifier que c’est vous lorsque vous effectuez un achat avec votre assistant », indique le logiciel. Il avertit également que la sécurité de la fonctionnalité n’est peut-être pas parfaite, notant que « quelqu’un avec une voix ou un enregistrement similaire peut être en mesure de confirmer les achats sur les appareils auxquels vous êtes connecté ».

Bien que ce ne soit pas la méthode la plus sûre, l’utilisation de votre voix comme sécurité peut être beaucoup plus transparente que l’utilisation de votre téléphone pour répondre à une invite d’empreinte digitale ou de déverrouillage du visage. Cela pourrait également être plus pratique que la méthode de sécurité existante d’Alexa, qui vous permet d’utiliser un code PIN pour protéger les achats effectués à l’aide de votre voix.

Voice Match est une fonctionnalité de l’Assistant Google qui permet à l’assistant de faire la différence entre les destinataires. Le mois dernier, 9to5Google a signalé que Google avait mis à jour le processus de formation Voice Match pour lui permettre de faire la distinction entre les personnes avec une «précision nettement supérieure». Cependant, il y aurait encore des limites sur le montant que vous pouvez dépenser en utilisant uniquement votre voix comme sécurité, a confirmé Google à Android Police.

Étant donné que la conférence des développeurs Google I/O 2020 devait avoir lieu plus tôt ce mois-ci, il y a des spéculations que la société avait espéré y faire ses débuts. Google n’a donné aucune indication sur le moment où les achats confirmés par correspondance vocale pourraient arriver pour l’ensemble des utilisateurs.