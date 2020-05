Zoom a temporairement supprimé Giphy de sa fonctionnalité de chat

Zoom a temporairement désactivé son intégration de la plateforme GIF Giphy dans sa fonctionnalité de chat.

Si vous avez utilisé des GIF pour discuter avec d’autres personnes lors de réunions Zoom, vous remarquerez peut-être que la fonctionnalité a disparu.

Zoom a temporairement désactivé l’intégration de la plateforme GIF Giphy dans sa fonctionnalité de chat, a déclaré la société dans un article de blog. « Une fois que des mesures techniques et de sécurité supplémentaires auront été déployées, nous réactiverons la fonctionnalité. » Zoom n’a pas fourni de détails autres que celui sur la suppression de Giphy.

La société a mentionné le changement dans le cadre de sa dernière liste de mises à jour de sécurité de la plateforme, qui comprend également des limites sur le partage d’écran, des modifications des fonctions de mise en sourdine et retour du son, et des restrictions sur la connexion aux réunions à partir de plusieurs appareils (pour les réunions qui nécessitent un enregistrement).

Cette décision intervient quelques jours après que Facebook a acquis Giphy pour plus de 300 millions de dollars, avec l’intention de l’intégrer à Instagram. L’impact de cette acquisition sur les intégrations de Giphy avec d’autres plateformes comme Twitter, TikTok et iMessage, tous concurrents de Facebook, reste incertain, mais Facebook a eu des problèmes bien documentés en matière de confidentialité et de sécurité.

Au moment de l’acquisition de Facebook, les GIF de Giphy n’utilisaient aucun suivi intégré et son API n’avait pas accès aux données des utilisateurs, selon la société.

Zoom a également connu sa part de problèmes de sécurité alors que la demande pour son service a explosé pendant la pandémie de coronavirus, avec des personnes travaillant et scolarisant à distance.