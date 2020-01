Huawei signe un accord avec TomTom pour une alternative à Google Maps

Le fabricant chinois de téléphones Huawei travaillera avec la société néerlandaise de cartographie numérique TomTom pour mettre des cartes sur ses téléphones.

Le fabricant chinois de téléphones Huawei va travailler avec la société néerlandaise de cartographie numérique TomTom pour mettre des cartes sur ses terminaux. Un porte-parole de TomTom a déclaré à Reuters que l’accord avait été conclu « il y a quelque temps », mais il a été rendu public la semaine dernière.

Alors que TomTom gère des applications de marque propre sur iOS et Android, Reuters décrit Huawei créant ses propres applications avec les cartes, les informations sur le trafic et les outils de navigation de TomTom. TomTom a déjà fourni des données pour Apple Maps – cela faisait partie d’un patchwork de fournisseurs de données shambolic au lancement, mais Apple aurait également continué à utiliser ses services après avoir révisé l’application.

Selon des rapports précédents, Huawei est en train de construire un système de cartographie à part entière appelé «Map Kit». Ce logiciel serait destiné aux développeurs d’applications et pourrait utiliser les données du géant technologique russe Yandex et des propres «stations de base de télécommunications» de Huawei. L’accord TomTom pourrait signaler que Huawei annule au moins temporairement Map Kit, ou qu’il travaille simplement sur la technologie et a besoin d’une solution à court terme.

Comme de nombreux fabricants de téléphones Android, Huawei s’est jusqu’ici appuyé sur Google Maps. Mais l’administration Trump a imposé des sanctions à la société l’année dernière, menaçant ses liens avec des entreprises technologiques américaines comme Google. Huawei utilise toujours Android pour l’instant, mais l’avenir de cet accord n’est pas clair, et Huawei construit son propre système d’exploitation appelé HarmonyOS. L’accord TomTom réduit encore sa dépendance à l’égard de Google – bien que les applications de cartographie puissent être notoirement difficiles à obtenir, donc Huawei n’est pas encore clair.