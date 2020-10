Un bug dans Chrome empêche la suppression des données de navigation pour les sites de Google

Un bug de la confidentialité au sein de Chrome efface les données et les cookies des sites Web, sauf ceux appartenant à Google.

Selon le développeur iOS Jeff Johnson, même avec le paramètre « Effacer les cookies et les données du site lorsque vous quittez Chrome » activé, toutes les données de YouTube et de recherche Google ne sont pas supprimées lorsque vous quittez le navigateur. Quitter effacera les cookies de Google, mais les données du site restent stockées. Johnson dit que la seule solution de contournement consiste à ajouter Google et YouTube à la liste noire « Sites qui ne peuvent jamais utiliser de cookies ».

Alors que les cookies, qui sont souvent utilisés pour suivre l’activité de navigation, sont supprimés, les données du cache ne le sont pas. Les données mises en cache pour un site Web sont généralement raisonnablement inoffensives, stockant des éléments tels que des images et d’autres données provenant de pages précédemment visitées afin qu’elles se chargent plus rapidement lors d’une nouvelle visite.

Cependant, la recherche Google et YouTube utilisent entre autres le « stockage local » de HTML5, ce que le programmeur Randall Degges note, peut être utilisé pour stocker tout ce que le développeur Web souhaite, y compris les informations personnelles de l’utilisateur. Cela ouvre la possibilité de l’utiliser pour stocker des informations de suivi similaires à un cookie.

Google prétend qu’il est conscient du « bog » et dit qu’un correctif est en cours.

« Nous sommes conscients d’un bug dans Chrome qui affecte la façon dont les cookies sont effacés sur certains sites Web Google propriétaires », a déclaré un porte-parole de Google à The Register. « Nous enquêtons sur le problème et prévoyons de déployer un correctif dans les prochains jours. »

Google qualifiant le problème de « bug » est quelque peu humoristique étant donné que le paramètre fonctionne parfaitement sur tous les sites Web, à l’exception du géant de la recherche. Les bogues n’ont pas tendance à être aussi sélectifs, ce qui conduit à se demander si, dans ce cas, le bogue est vraiment une fonctionnalité programmée intentionnellement par Google. Il s’est juste fait prendre la main dans le pot à biscuits.