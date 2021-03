Boss Level : regarder le film en streaming

Comment regarder en streaming le film Boss Level avec Mel Gibson ? Voici la réponse.

Boss Level est un film d’action et de science-fiction américain co-écrit et réalisé par Joe Carnahan. qui été prévu pour le grand écran, mais pandémie oblige, c’est directement en Blu-Ray, DVD et VOD que le film est sorti.

Piégé dans une boucle temporelle qui répète constamment le jour de son meurtre, l’ancien agent des forces spéciales Roy Pulver (Frank Grillo) découvre des indices sur un projet gouvernemental secret qui pourrait dévoiler le mystère de sa mort prématurée. Dans une course contre la montre, Pulver doit traquer le colonel Clive Ventor (Mel Gibson), le puissant chef du programme gouvernemental, tout en devançant des assassins habiles et impitoyables déterminés à le détourner de la vérité afin de sortir de la boucle, de sauver sa femme (Naomi Watts) et de vivre à nouveau pour demain.

Au casting de ce film, en plus de Frank Grillo, Mel Gibson et Naomi Watts, on trouve Annabelle Wallis, Michelle Yeoh, ainsi que Ken Jeong.

Regarder Boss Level en streaming

Le film est disponible sur plusieurs plateformes : Youtube, Amazon Prime et Google Play. L’autre possibilité pour voir le film sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».