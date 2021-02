Google commencera à afficher des descriptions de sites Web dans les résultats de recherche

Google lance une nouvelle option qui permet aux utilisateurs d’obtenir plus d’informations sur un résultat de recherche.

Google est déjà l’un des meilleurs moteurs de recherche au monde (à part la confidentialité des données), mais avec sa dernière fonctionnalité, il va encore s’améliorer. À partir d’aujourd’hui, la plateforme de recherche commencera à vous donner plus d’informations sur les sites Web qui apparaissent dans vos résultats de recherche, vous permettant peut-être de déterminer s’ils valent la peine d’être visités en premier lieu.

Pour être clair, ce n’est pas la même chose que les courts textes de présentation qui apparaissent déjà sous les résultats de recherche. Ceux-ci existeront toujours, mais vous pourrez désormais appuyer sur le menu à trois points en haut à droite d’un résultat donné pour voir une description de site étendue, au lieu d’une simple description de page optimisée pour le référencement.

Google extrait ces nouvelles descriptions directement de l’entrée Wikipedia pour chaque site (à condition qu’il en ait une, bien sûr), ce qui signifie que les employés de l’entreprise ne les rédigeront pas manuellement, pour le meilleur ou pour le pire.

L’objectif principal de cette fonctionnalité est de vous donner un contexte supplémentaire ou une tranquillité d’esprit lors de la navigation. Par exemple, si vous pensez que vous pourriez avoir le Covid-19 et que vous souhaitez déterminer les symptômes à rechercher, cette fonctionnalité peut vous aider à visiter un site Web légitime, et non un imposteur (ou simplement un site susceptible de diffuser de la désinformation).

Si les informations de Wikipédia ne sont pas disponibles pour un site, Google indique qu’il affichera à la place des détails comme lors de sa première indexation. Encore une fois, cela devrait aider à renforcer la confiance entre les sites Web et les utilisateurs. Si un site existe depuis 10 ans, il y a au moins de bonnes chances qu’il contienne des informations plus fiables que quelque chose de nouveau. Ce n’est pas parfait, mais c’est mieux que rien.

Enfin, cette nouvelle fonctionnalité contextuelle vous dira toujours si votre connexion à un site utilisera le protocole HTTPS sans que vous ayez besoin de cliquer sur le lien. Il s’agit d’une amélioration mineure car la plupart des navigateurs vous empêchent de toute façon de visiter des pages non chiffrées (et nécessitent une approbation explicite de l’utilisateur pour continuer), mais cela pourrait néanmoins être utile à certains.

Cette fonctionnalité est toujours en version bêta, alors attendez-vous à voir quelques bugs occasionnels lors de vos recherches sur le Web.