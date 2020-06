WWDC 2020: Apple lance iOS 14, vise une refonte de Siri et une meilleure organisation des applications

L’édition 2020 de la WWDC d’Apple n’était pas vraiment remplie de surprises, mais nous avons obtenu quelques annonces de choix.

Si l’édition 2020 de la conférence mondiale des développeurs d’Apple n’était pas vraiment remplie de surprises, mais nous avons obtenu quelques annonces de choix de l’événement entièrement virtuel.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a lancé la WWDC de l’entreprise numériquement dans un flux en direct qui manquait de foule, mais les présentations se sont bien déroulées par rapport à d’autres conférences techniques récentes. Cook a ouvert son discours en abordant les inégalités et le mouvement Black Lives Matter, et en exprimant son admiration pour les personnes qui se sont levées et ont exigé du changement. Cook a également reconnu l’impact de la pandémie COVID-19 et la façon dont la WWDC est devenue numérique avec des forums, des discussions d’ingénierie et des sessions gratuites pour tous.

iOS 14

Apple a lancé sa conférence avec l’annonce officielle d’iOS 14, qui apporte une variété de nouvelles fonctionnalités à l’iPhone et à l’iPad. Plus particulièrement, une poignée de changements majeurs apportés à l’écran d’accueil pour la toute première fois.

iOS 14 ajoute une nouvelle vue Bibliothèque d’applications pour organiser toutes vos applications. Les applications sont automatiquement organisées dans la bibliothèque d’applications et vous n’avez pas besoin de conserver toutes les icônes sur la vue actuelle de votre écran d’accueil. Il existe également une nouvelle vue de liste ainsi que des fonctionnalités pour trier les applications en fonction des modèles d’utilisation, etc.

Les widgets sur l’accueil sont également pris en charge pour la première fois. Il vous suffit d’appuyer longuement sur l’écran d’accueil et vous pouvez ajouter une variété de widgets différents tels que Météo, Fitness, etc.

iOS 14 comprend également une nouvelle application Translate. Cela offre un traducteur complet qui fonctionne avec du texte et de la voix. Toutes les traductions sont traitées localement avec le moteur neuronal, donc cette fonctionnalité fonctionne même sans connexion Internet et n’enverra pas de données à Apple. Apple dit que cette fonctionnalité fonctionne initialement avec 11 langues différentes, avec d’autres à venir à l’avenir.

Dans Apple Maps, de nouvelles fonctionnalités sont conçues pour aider les utilisateurs à réduire leur empreinte carbone, notamment la prise en charge des itinéraires cyclables et du routage EV avec les arrêts de charge recommandés et l’intégration de l’état de la batterie. Apple dit qu’il travaille avec BMW et Ford au lancement de cette fonctionnalité.

En parlant de BMW, iOS 14 ajoute officiellement la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité CarKey d’Apple. CarKey fonctionnera initialement avec certains modèles de voitures BMW plus récents, mais Apple prévoit de l’étendre à d’autres constructeurs automobiles à l’avenir. CarKey vous permettra de déverrouiller et de démarrer votre voiture à l’aide de votre iPhone, et vous pouvez partager l’accès via iMessage.

Les clips d’application sont une nouvelle fonctionnalité d’iOS 14 qui vous permet d’accéder à une application sans la télécharger depuis l’App Store. Par exemple, vous pouvez appuyer sur votre iPhone sur une balise NFC et accéder à une petite version d’une application pour faire quelque chose comme réserver une place de parking ou louer un scooter.

D’autres modifications dans iOS 14 incluent une interface Siri repensée qui ne dépasse pas tout l’écran, ainsi qu’une nouvelle interface pour les appels entrants qui n’occupe pas tout l’écran. L’application Météo prend désormais en charge les données de précipitations en temps réel ainsi que le suivi des conditions météorologiques extrêmes. Il est également désormais possible de rechercher des emoji ainsi que de nombreux nouveaux caractères Memoji.

Enfin, dans le cadre d’iOS 14, les utilisateurs pourront modifier leurs préférences d’application par défaut pour la première fois. Les détails ici ne sont pas encore assez clairs, mais Apple dit que les utilisateurs pourront personnaliser leurs propres applications de messagerie et de navigation Web.

iOS 14 est maintenant disponible pour les développeurs, avec une version bêta publique prévue pour juillet, suivie d’une version stable à l’automne.

iPadOS 14

Ensuite, iPadOS 14, qui ajoute de nombreuses fonctionnalités identiques à celles d’iOS 14, telles que les widgets d’écran d’accueil et les améliorations d’Apple Maps. Dans iPadOS 14, il existe également une application Musique repensée qui apporte des paroles en plein écran, de nouveaux onglets et un accès plus facile à votre bibliothèque.

Apple a également fait valoir que la recherche sur l’iPad a été complètement repensée pour améliorer le lancement des applications, apporte une interface moins intrusive, ajoute une intégration plus approfondie des fichiers, et bien plus encore.

Pour les utilisateurs d’Apple Pencil, Scribble est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’écrire avec votre Apple Pencil et de la convertir automatiquement en texte. Par exemple, cela fonctionne dans quelque chose comme l’application Rappels pour écrire une tâche et la convertir automatiquement en texte dans l’application. Vous pourrez également dessiner grossièrement des formes et demander à l’iPad de créer automatiquement des polygones définis.

iPadOS 14 est également disponible pour les développeurs, avec une version bêta publique à venir le mois prochain, suivie d’une sortie générale à l’automne.

watchOS 7

Après iPadOS, nous avons fait un voyage au Apple Park Fitness Center, où Kevin Lynch nous a présenté bon nombre des nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch cette année. watchOS 7 apporte des outils supplémentaires aux développeurs, leur permettant de créer des types de complications plus avancés.

L’application Workouts a également été mise à jour avec de nouveaux entraînements de danse ainsi qu’un meilleur suivi des calories pour des choses comme l’entraînement de base, les temps de recharge et l’entraînement fonctionnel. En conjonction avec watchOS 7, l’application Activity sur Apple Watch a été entièrement repensée et a été renommée Activity en Fitness.

watchOS 7 prend également en charge le partage de cadrans. Cela signifie plusieurs choses différentes. Tout d’abord, vous pouvez désormais créer et partager des cadrans avec d’autres personnes, mais les développeurs peuvent également proposer des cadrans préconfigurés dans leur application, tandis que vous pouvez également ajouter des cadrans depuis le Web.

Avec watchOS 7, il existe également une nouvelle fonction de lavage des mains pour suivre la durée de lavage des mains et un coaching pour vous aider à vous laver les mains aussi longtemps que vous le devez.

Mais le plus notable est peut-être la prise en charge du suivi du sommeil d’Apple Watch. watchOS 7 et iOS 14 offrent tous deux une variété de nouvelles fonctionnalités conçues pour vous aider à suivre votre sommeil et à obtenir la meilleure nuit de sommeil possible. Il existe une fonction de réduction qui vous aide à passer de l’éveil au sommeil avec des raccourcis pour des choses comme les scènes HomeKit, les alarmes et Ne pas déranger.

Le mode veille de l’Apple Watch éteindra l’écran et vous réveillera à l’aide d’un son d’alarme ou d’un réveil silencieux à l’aide de taptics.

watchOS 7 est maintenant disponible pour les développeurs et pour la première fois, une version bêta publique sera également publiée le mois prochain avant la sortie générale à l’automne.

macOS 11 Big Sur

Pour le reste de la WWDC, l’attention s’est portée sur le Mac. Apple a dévoilé macOS 11 Big Sur. Cette mise à jour apporte toutes sortes de changements visuels et de modifications qui apportent en grande partie de nombreux éléments de conception iOS et iPadOS au Mac.

Par exemple, le Dock a été conçu avec des coins arrondis et de toutes nouvelles icônes d’application. Il existe un nouveau menu translucide avec un tout nouveau Control Center et Notification Center. Messages sur Mac est complètement nouveau avec une recherche plus puissante, un sélecteur de photos repensé, l’intégration de Memoji, des effets de messages, des conversations épinglées et des améliorations de groupe iMessage.

En fait, la nouvelle application Messages est un portage de la version iPad de Messages utilisant la technologie Mac Catalyst. Apple a également ajouté une nouvelle version de l’application Apple Maps, qui est également venue de l’iPad via Mac Catalyst.

En parlant de Catalyst, Apple apporte également quelques améliorations à la plate-forme elle-même pour permettre aux développeurs d’apporter plus facilement des applications iPad au Mac. Il existe une variété de nouveaux outils pour les développeurs, tels qu’un accès amélioré aux API de menu et de clavier, de nouveaux contrôles pour les cases à cocher et les sélecteurs de date, et bien plus encore.

Safari a également obtenu des améliorations majeures dans Big Sur, y compris des améliorations spectaculaires des performances, Apple vantant que le chargement des pages Web est 50% plus rapide que dans Google Chrome. Il y a également un nouveau bouton Rapport de confidentialité dans la barre d’outils pour voir comment une page Web utilise vos données et quels trackers Safari bloque, ainsi que la prise en charge de la traduction des pages Web à partir de la barre d’outils.

Mais les nouvelles sur le Mac ne s’arrêtent pas là.

Apple Silicon transition

Apple a conclu l’événement d’aujourd’hui en confirmant officiellement son intention de passer des processeurs Intel du Mac à son propre Apple Silicon basé sur ARM. Ce changement est répandu depuis un certain temps maintenant, et Apple a officiellement expliqué ce que cela signifie pour le Mac à la WWDC aujourd’hui.

Apple a souligné que l’utilisation d’Apple Silicon dans le Mac apporterait un GPU amélioré, un stockage haute performance, une efficacité améliorée et bien plus encore. La société est en train de concevoir une famille de processeurs Mac spécialement pour la gamme de matériel Mac. Cela signifiera une architecture commune à toutes les gammes de produits Apple.

Tout dans macOS 11 Big Sur est conçu pour fonctionner sur Apple Silicon et Apple a déclaré que la grande majorité des développeurs seront en mesure de faire fonctionner leurs applications sur Apple Silicon en quelques jours. La société a souligné que Microsoft travaille déjà sur la mise à jour d’Office pour Mac pour qu’il s’exécute sur Apple Silicon et qu’Adobe travaille également sur les mises à jour Creative Cloud.

Pour l’émulation, macOS Big Sur inclura une nouvelle version de Rosetta pour traduire les applications Intel existantes pour qu’elles fonctionnent sur Apple Silicon, les applications étant traduites au moment de l’installation pour garantir les meilleures performances possibles.

Encore plus, parce que l’iPhone, l’iPad et le Mac partageront tous une architecture de puce commune, Apple Silicon signifie que vous pourrez exécuter des applications iPhone et iPad sur le Mac. La plupart des applications fonctionneront sans aucune modification et elles seront toutes disponibles pour être téléchargées via le Mac App Store.

Pour les développeurs, Apple lance un programme de démarrage rapide qui leur fournit de la documentation et des exemples de code pour faciliter la transition d’Intel à ARM. Il y aura également un package matériel Developer Transition Kit qui comprend un Mac mini alimenté par le processeur Apple A12Z. Les développeurs peuvent demander à recevoir ce Mac mini pour 500 $ via le site Web des développeurs d’Apple à partir d’aujourd’hui.

À quoi ressemble la feuille de route pour cette transition? Apple a annoncé qu’il livrerait son premier Apple Silicon Mac aux consommateurs à partir de la fin de l’année. Au total, Apple prévoit que ce sera un processus de transition de deux ans pour amener toute la gamme Mac aux nouveaux processeurs.

Un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté que le premier Apple Silicon Mac sera le MacBook Pro 13 pouces ainsi qu’un iMac 24 pouces. Apple n’a cependant pas proposé de détails lors de la conférence d’hier.