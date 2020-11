Oculus Quest 2 : cinq fois plus de précommandes que son prédécesseur

Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 a récolté cinq fois plus de précommandes que son prédécesseur.

Malgré certaines controverses autour de l’appareil, l’Oculus Quest 2 de Facebook fonctionne exceptionnellement bien en ce qui concerne les ventes. Cependant, grâce à un récent appel portant sur les résultats de l’entreprise avec Mark Zuckerberg, nous avons maintenant des données réelles pour quantifier son niveau exact de succès. Apparemment, l’Oculus Quest 2 a été précommandé cinq fois plus que son prédécesseur, le Quest original.

C’est un énorme bond en avant, et il existe de nombreuses raisons potentielles au nouveau succès de Quest 2. Pour commencer, l’unité autonome ne coûte que 250 euros, c’est nettement moins que le prix d’une nouvelle console de jeu, et c’est également moins cher que l’Oculus Quest de 2019.

Cela fait du Quest 2 l’un des casques VR les plus accessibles au monde, à l’exception du Samsung Gear VR ou des solutions de réalité virtuelle similaires basées sur les téléphones (dont beaucoup n’existent pratiquement plus).

De plus, la pandémie liée au Covid-19 sévissant toujours à travers de nombreux pays du monde, de nombreuses personnes travaillent depuis chez eux. Cela signifie qu’en moyenne, ils auront probablement plus de temps libre pour profiter des activités de loisirs, et la VR abordable est un excellent moyen de briser l’ennui qui pourrait autrement s’installer en regardant Netflix ou Prime Video tous les jours.

Si vous souhaitez donner une chance à l’Oculus Quest 2 malgré l’intégration obligatoire de son compte Facebook, des unités sont disponibles sur le site Web d’Oculus dès maintenant. En plus du modèle de base à 350€ (avec 64 Go de stockage), il existe également une variante de 256 Go pour 100€ de plus, ce qui porte le total à 450€.