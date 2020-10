TousAntiCovid apk : télécharger la nouvelle application destinée à lutter contre l’épidémie

TousAntiCovid, l’application (apk) développée par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie, est maintenant disponible.

Avec un peu plus de deux millions de téléchargement, l’application Stop Covid a été un échec. Pour autant, le gouvernement est convaincu que l’outil est utile et a donc décidé de revoir sa copie, en allant regarder comment cela se passe à l’étranger. De là est né l’app Tous Anti-Covid. Elle a été dévoilée ce jeudi 22 octobre par le secrétaire d’État au Numérique Cédric O.

Cette application est téléchargeable sur iOS et Android (apk). Elle permet aux personnes contaminées par le Covid-19 d’alerter leurs contacts croisés au cours des jours précédents, à moins d’un mètre, durant au moins quinze minutes. Toutefois, cela est seulement possible s’ils ont aussi téléchargé l’appli. Ces cas contacts pourront donc se surveiller, consulter un médecin, se faire dépister, voire s’isoler le cas échéant. Cela permet de casser la chaîne de transmission du virus. Comme Stop Covid, Tous Anti-Covid fonctionne via Bluetooth et n’utilise donc pas la géolocalisation. Cette nouvelle application offre aussi un aperçu des villes placées en zone d’alerte maximale ou qui en sortent.

Malgré les bugs recensés par les internautes sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, tout a été corrigé le 23 octobre dernier. Et d’après les derniers chiffres, 3,3 millions de Français ont installé cette application sur leur téléphone alors que le deuxième confinement débute.

Pourquoi télécharger TousAntiCovid sur son smartphone Android (apk) ou iOS ?

Avec le reconfinement, l’attestation de sortie est de retour pour pouvoir quitter son domicile sans enfreindre la règle. Et pour ne pas devoir la réimprimer tous les jours, TousAntiCovid se montre très pratique. Le formulaire y est accessible très simplement. il reste ensuite à entrer les informations, notamment la date et les heures de début et de fin de sortie.