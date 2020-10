Sony s’apprête à acquérir le service d’animés Crunchyroll

Sony s’apprête à acquérir le célèbre service d’animés Crunchyroll, pour un montant avoisinant le milliard de dollars.

Sony est sur le point d’acquérir le service populaire de streaming d’animés Crunchyroll pour plus de 100 milliards de yens (957 millions de dollars), ce qui vient s’ajouter à sa stabilité croissante d’activités dans l’animation.

Nikkei Asia rapporte que Sony est maintenant en train de négocier définitivement l’achat de Crunchyroll, basé à San Francisco, qui a été fondé en 2006 et qui est une filiale d’Otter Media, elle-même une filiale de WarnerMedia d’AT & T, depuis 2018. Disponible sur Xbox, PlayStation, en streaming appareils et téléphones dans plus de 200 pays, Crunchyroll compte 70 millions de membres gratuits et 3 millions d’abonnés payants.

Crunchyroll rejoindra d’autres groupes d’animation sous la bannière Sony, notamment la société de production Aniplex, le distributeur Madman, les studios CloverWorks et A-1 Pictures, et Funimation, que Sony a acheté pour 143 millions de dollars en 2017.

Il est possible que les utilisateurs de PlayStation puissent bénéficier de réductions sur Crunchyroll à un moment donné. Comme indiqué par PSU, Sony a lancé une promotion plus tôt cette année au cours de laquelle deux mois gratuits du service de streaming d’anime Funimation Premium ont été offerts aux abonnés PlayStation Plus. Nous pourrions même voir tous les bras d’animation de Sony intégrés dans un seul et même service de streaming d’animes.

Les fonctionnalités animées connaissent actuellement une période de prospérité. Des émissions telles que Castlevania et Blood of Zeus se révèlent très populaires sur Netflix, et la multitude d’émissions animées sur Disney Plus fait partie de l’attrait du service. Nikkei Asia écrit que, selon l’Association des animations japonaises, le marché mondial de l’anime en 2018 valait environ 21 milliards de dollars, soit 1,5 fois celui de cinq ans plus tôt.

Le coronavirus a vu le marché du divertissement à domicile prospérer alors que des industries telles que les cinémas et les compagnies aériennes souffrent, et Sony n’est pas en reste lorsqu’il s’agit d’investir dans davantage de contenus en streaming.